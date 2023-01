Mme Georgieva, du FMI, confirme que le Ghana cherche à obtenir un traitement de sa dette au titre du Cadre commun du G20.

Reuters rapporte que le Ghana a demandé mardi à restructurer sa dette bilatérale dans le cadre de la plateforme du Cadre commun soutenue par le G20, selon une source familière avec la situation.

La nation touchée par la crise devient le quatrième pays à demander à bénéficier de l'initiative du G20 lancée en 2020 et conçue pour rationaliser les efforts de restructuration de la dette dans le sillage de pays plus pauvres ployant sous les retombées de la pandémie de COVID-19.

"Le Ghana vient de devenir le quatrième pays à demander un traitement au titre du Cadre commun, envoyant ainsi le signal qu'il est considéré comme une voie importante pour la résolution des dettes", a déclaré Mme Georgieva dans un blog.

La restructuration de la dette du Ghana au titre du Cadre commun vise à inclure des pays non membres du Club de Paris, comme la Chine, dans les pourparlers d'allègement de la dette. La Chine est le plus grand créancier bilatéral du Ghana avec 1,7 milliard de dollars de dette, tandis que le pays doit 1,9 milliard de dollars aux membres du club de Paris, selon les données de l'Institut international des finances (IIF).

Reuters a rapporté en premier au début du mois que le Ghana cherchait à obtenir un traitement de sa dette dans le cadre du programme du G20.

Le Ghana, qui a décroché un accord de 3 milliards de dollars au niveau du personnel avec le Fonds monétaire international (FMI) à la mi-décembre, a hésité sur cette demande en raison des longs délais auxquels sont confrontés d'autres pays utilisant ce processus.

Le Cadre commun, conçu pour permettre une restructuration rapide de la dette, a été largement critiqué pour ses progrès glacials. Le Tchad, l'Éthiopie et la Zambie y ont adhéré début 2021. Alors que le Tchad a décroché un accord avec ses créanciers en novembre, la Zambie est toujours en pourparlers. Les progrès de l'Éthiopie ont été freinés par la guerre civile.

"Les pays qui cherchent à restructurer leur dette au titre du Cadre auront besoin d'une plus grande certitude sur les processus et les normes, ainsi que de délais plus courts et plus prévisibles", a déclaré Mme Georgieva sur le blog dimanche.