Tom Mita, un travailleur à but non lucratif de 45 ans à Portsmouth, dans le New Hampshire, n'est pas inscrit à un parti politique. Cela fait de lui la cible idéale pour Nikki Haley, qui a besoin d'électeurs indépendants pour avoir une chance de l'emporter dans cet État pivot des primaires.

Mita envisage de voter pour Nikki Haley, a-t-il dit samedi à deux personnes qui faisaient du porte-à-porte au nom de l'ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies devant son domicile de banlieue, mais il n'est pas tout à fait convaincu par la candidature de Nikki Haley.

Il souhaite que Mme Haley, qui a jusqu'à présent épargné à Donald Trump certaines lignes d'attaque, s'en prenne à lui de manière plus agressive. Il considère M. Trump comme une menace pour la démocratie, car il tente d'annuler sa défaite électorale de 2020 face au président démocrate Joe Biden. Si Mme Haley ne s'avoue pas vaincue, il pourrait voter pour la primaire démocrate à la place.

"Il s'agit vraiment d'arrêter Trump", a déclaré Mita, debout devant sa porte, les mains enfoncées dans les poches, par une journée à 19 degrés Fahrenheit. "Le meilleur scénario serait qu'elle dise qu'elle ne soutiendra pas Trump à la présidence.

Les électeurs comme Mita, qui ne sont affiliés à aucun des deux grands partis, seront cruciaux pour Mme Haley si elle veut créer la surprise et battre M. Trump dans le New Hampshire, où se tiendront les primaires mardi. Elle a probablement besoin d'une victoire ici ou d'une deuxième place très serrée pour survivre, après sa troisième place derrière Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis la semaine dernière dans l'Iowa.

Les électeurs non rattachés à l'un ou l'autre parti constituent le bloc le plus important de l'État. Ils représentent 343 000 de tous les électeurs inscrits, éclipsant à la fois le nombre de républicains et de démocrates inscrits, selon les données du secrétariat d'État.

Les électeurs non affiliés sont autorisés à participer à la primaire de leur choix. Environ 30 % d'entre eux sont effectivement républicains, 35 % s'alignent sur les démocrates et 35 % sont véritablement indépendants, estime Andrew Smith, directeur du Centre d'enquête de l'université du New Hampshire et professeur de sciences politiques.

Compte tenu de la mainmise de Donald Trump sur la base républicaine, Mme Haley devra obtenir le soutien de 70 à 75 % des électeurs non affiliés pour remporter l'État.

"Cela ne s'est jamais produit auparavant", a déclaré M. Smith. "C'est une tâche très difficile.

Si Mme Haley a réduit l'écart avec M. Trump dans le New Hampshire, l'ancien président conserve une avance confortable de 14 points de pourcentage, selon une moyenne de sondages compilée par le site FiveThirtyEight.

COUP DE POUCE AU SUPER PAC

Ces derniers jours, M. Trump a cherché à présenter les gains de Mme Haley dans les sondages d'État comme impropres parce qu'ils reflètent le soutien croissant des indépendants. Il a également affirmé à tort que les démocrates inscrits seraient autorisés à voter lors des primaires républicaines.

Chris Ager, président du parti républicain de l'État, a fait remarquer que M. Trump avait lui-même bénéficié du soutien des électeurs indépendants lorsqu'il avait remporté le New Hampshire en 2016, relançant ainsi sa campagne après une défaite dans l'Iowa. M. Ager pense que M. Trump l'emportera, mais donne une chance à Mme Haley.

"Nikki Haley pourrait gagner le New Hampshire", a-t-il déclaré lors d'une table ronde organisée par Bloomberg à Manchester samedi. "Les indécis peuvent se détacher très tard.

La candidature de Nikki Haley pourrait être soutenue par un super PAC créé pour persuader les indépendants de droite du New Hampshire de la soutenir. Le groupe, Independents Moving the Needle, a diffusé un certain nombre de publicités de soutien sur les chaînes de télévision locales.

L'un des fondateurs du comité, Jonathan Bush, a déclaré à Reuters que le groupe essayait d'attirer les "Américains rationnels" qui veulent tourner la page de Trump et de Biden.

"Nous sommes ravis de l'intérêt suscité", a déclaré M. Bush, un cousin de l'ancien président George W. Bush, qui a participé au lancement de l'initiative après avoir vu Mme Haley s'exprimer en personne. M. Bush a envoyé un courriel à sa liste de contacts et a organisé une collecte de fonds en ligne pour Mme Haley, qui a rapporté plus d'un million de dollars.

Les électeurs indépendants, a dit M. Bush, sont le moyen le plus rapide pour Mme Haley de "monter sur le ring" contre M. Trump et de faire de cette course une course à deux candidats.

Lors de ses arrêts de campagne samedi, Mme Haley a parlé de son attrait pour un large éventail d'électeurs, faisant référence à un nouveau sondage du Marist College selon lequel elle battrait M. Biden dans le New Hampshire avec trois points de pourcentage, tandis que M. Trump perdrait avec sept points de pourcentage.

Angelika Fretzen, 54 ans, électrice indépendante de Peterborough, dans le New Hampshire, a été séduite par son discours. "Elle est une excellente alternative à Donald Trump", a déclaré Angelika Fretzen après avoir assisté à un rassemblement samedi. "Je pense qu'il est temps d'avoir une nouvelle génération, et je pense que beaucoup d'indépendants de ma tranche d'âge sont de cet avis.

C'est Americans for Prosperity Action, un super PAC principalement financé par le milliardaire Charles Koch, qui s'est chargé de frapper aux portes. Sur les huit interactions avec les électeurs observées par Reuters samedi, les solliciteurs ont dialogué avec quatre républicains, trois indépendants et une personne qui n'a pas révélé son affiliation.

Mita et un autre indépendant ont déclaré qu'ils penchaient pour Mme Haley, tandis que le troisième prévoit de voter pour M. Trump. Les républicains étaient partagés entre Trump et Haley, à deux contre deux.

L'un d'entre eux, Chris Jay, a donné une raison d'envisager Haley qui correspond à celle de Mita. Jay, un courtier en bois de 57 ans, a déclaré qu'il souhaitait que Mme Haley s'en prenne davantage à M. Trump.

"Je pense que M. Trump a besoin d'être un peu remis à sa place", a-t-il déclaré.