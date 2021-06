Mme Katia Pina accepte un poste mondial visant à articuler et faire progresser les capacités de conseil en leadership de Boyden dans le monde entier

NEW YORK, 29 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden, un cabinet de conseil en leadership et en talents de premier plan comptant plus de 75 bureaux dans plus de 45 pays, a récemment nommé Mme Katia Pina directrice principale du Centre d'excellence mondial de conseil en leadership.



S'appuyant sur son expérience universitaire et en matière de conseil international, Mme Pina accepte ce poste mondial avec l'ambition de renforcer et de promouvoir les services de conseil en leadership de Boyden dans toute la société.

Grâce à la création du Centre d'excellence mondial de conseil en leadership, Boyden va accélérer le développement de compétences et de solutions de leadership en combinant une expertise interne en leadership, de solides partenariats et la convergence de l'innovation, de la recherche scientifique et des connaissances basées sur l'industrie. Il servira de centre mondial collectif où des outils, des méthodes et des stratégies de leadership uniques seront développés et déployés pour les clients.

« J'entrevois un écosystème basé sur une convergence et des capacités dynamiques, où la diversité individuelle, la co-création et la pensée innovante inspirent et alimentent des services de leadership personnalisés », a déclaré Mme Katia Pina.

« Le monde est en train d'évoluer. Mais quels changements affectent les dirigeants et les organisations lorsque le monde évolue ? Avec la création de notre Centre d'excellence mondial de conseil en leadership et bénéficiant des vastes recherches universitaires et commerciales de Mme Pina, nous souhaitons développer un leadership éclairé qui sera crucial pour comprendre et mieux évaluer les performances pour les organisations », a déclaré João Guedes Vaz , directeur mondial du Conseil en leadership.

Mme Katia Pina est titulaire d'un doctorat en Gestion des affaires et de l'innovation de l'université de Manchester et a travaillé dans différents contextes professionnels, notamment le conseil en affaires (Deloitte and pur'ple - Purpose by People, en Europe et en Afrique) et le monde universitaire (Alliance Manchester Business School, en Angleterre, Université du Southampton – Division de la stratégie et de l'innovation, en Europe et en Asie). Elle est titulaire d'un diplôme en Psychologie sociale et organisationnelle et d'un master en Comportement organisationnel. Elle suit actuellement une spécialisation en coaching et en psychothérapie.

« Le Conseil en leadership est une priorité stratégique chez Boyden, et je suis heureuse d'annoncer la création de notre Conseil d'excellence mondial et ravie que Katia ait accepté un poste aussi important », a déclaré Mme Trina Gordon, PDG de Boyden.

