Mme Lagarde de la BCE insiste sur le fait que l'inflation cessera d'augmenter

L'inflation en Espagne a atteint 9,8 % ce mois-ci et devrait dépasser 7 % dans la plus grande économie de l'Union européenne, l'Allemagne, préparant la zone euro à un autre record lorsque les données de l'Union seront publiées vendredi.

Mme Lagarde a déclaré que les perspectives d'inflation étaient "fluides", la guerre en cours en Ukraine obligeant les économistes à réviser constamment leurs prévisions économiques.

Mais elle s'attend à ce que les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, qui ont atteint de nouveaux sommets depuis l'invasion de la Russie, se stabilisent, bien qu'à des niveaux élevés.

"Nous savons que vous verrez une inflation plus élevée cette année, cela ne fait aucun doute", a déclaré Mme Lagarde. "Mais nous constatons également que certains des facteurs qui alimentent l'inflation aujourd'hui, l'énergie et les denrées alimentaires, resteront élevés. Mais nous ne prévoyons pas - ne prévoyons pas - qu'ils continueront à évoluer de plus en plus haut."

Elle a reconnu que la zone euro était confrontée à une croissance plus lente et à une inflation plus élevée, mais elle pensait encore pouvoir éviter la "stagflation", qu'elle a définie comme "une récession de l'économie sur une base durable et une inflation élevée et qui continue à augmenter".

La BCE met fin à des années de mesures de relance ultra-agressives face à une inflation étonnamment élevée, mais elle n'a pas encore relevé ses taux d'intérêt, contrairement à bon nombre de ses homologues, notamment la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre.

La banque centrale de la zone euro a déclaré que son programme d'achat d'obligations, conçu pour injecter des liquidités dans le système financier, prendrait fin cet été et serait suivi de sa première hausse de taux depuis plus de dix ans.