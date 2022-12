Mme Lagarde, de la BCE, prévient que certaines politiques budgétaires en Europe pourraient alimenter une demande excessive.

"Les politiques budgétaires qui créent une demande excessive dans une économie où l'offre est limitée pourraient obliger la politique monétaire à se resserrer plus qu'il ne serait nécessaire", a déclaré Mme Lagarde lors d'une conférence organisée par la Banque de Thaïlande et la Banque des règlements internationaux à Bangkok.

"Malheureusement, à l'heure actuelle, au moins certaines des mesures fiscales que nous analysons de la part de nombreux gouvernements européens et en particulier de la zone euro vont dans le sens de cette dernière catégorie", a-t-elle déclaré, en faisant référence aux mesures qui pourraient déclencher une demande excessive.

La Commission européenne s'attend à ce que l'économie de la zone euro se contracte au quatrième trimestre de 2022 et au cours des trois premiers mois de 2023 en raison de la flambée des prix de l'énergie et de la hausse des taux d'intérêt qui sapent les dépenses, le pouvoir d'emprunt et la confiance.

"Nous avons besoin d'investissements plus élevés et de réformes structurelles pour supprimer les contraintes d'approvisionnement et faire en sorte que la production potentielle ne soit pas altérée par l'évolution de l'économie mondiale. Et c'est une grande question et une incertitude que nous avons", a déclaré Mme Lagarde.

"Et dans un monde où la demande extérieure est plus incertaine, nous devrons également renforcer l'offre et la demande intérieures par une croissance plus élevée de la productivité", a-t-elle ajouté.

Avec une inflation cinq fois supérieure à son objectif de 2 %, la BCE a augmenté les taux d'intérêt à son rythme le plus rapide jamais enregistré cette année et une série de hausses au cours des prochains mois reste probable, car il faudra des années pour maîtriser la croissance des prix.

Son taux sur les dépôts bancaires a été augmenté de 200 points de base pour atteindre 1,5 % en trois mois.

"Ce que nous, banquiers centraux, devons faire, c'est de mettre en place une politique monétaire qui ancre les attentes... Nous devons signaler au public, aux observateurs, aux commentateurs, que dans tous les scénarios, l'inflation reviendra à notre objectif à moyen terme en temps utile", a déclaré Mme Lagarde.