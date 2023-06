Entre volonté de réindustrialiser, besoin d'indépendance et nécessité de financer la transition écologique, la liste des besoins en matière d’investissements ne cesse de s’allonger. Besoins évalués à 66 Md€ / an par le récent rapport de Jean Pisani-Ferry pour la seule France et sur la seule thématique de la transition écologique.

Dans un contexte où la France est déjà à un record de taux d'endettement, ce rapport prône notamment une hausse des impôts sur les plus aisés. Proposition réfutée par Bruno Le Maire mais portée à mots couverts par Élisabeth Borne qui a commandé cette étude à Jean Pisani-Ferry.

Or, la solution du plus d'impôts sur les plus aisés est une solution dangereuse. D'abord parce que cette source de revenu ne serait qu'anecdotique par rapport aux besoins de financement. Ensuite parce que cela aurait pour effet de faire fuir lesdits contributeurs, pouvant même à terme constituer une contribution négative audit financement.

Enfin et surtout parce que, dans un monde ouvert, la France est en compétition avec d’autres pays et qu’elle reste championne du monde en matière d'imposition sur les hauts revenus après redistribution.

Source : INSEE - Document N° 2023-07 - Mars 2023 - page 26/84

Ainsi, d’après les analyses de l’INSEE, si l'on exclut le décile des 5% gagnants le plus, profils les plus contributeurs, qui restent parmi les plus imposés dans le monde mais surtout les plus mobiles et qu'il convient à priori de garder sur le sol Français plutôt que de faire partir, la courbe après redistribution est particulièrement écrasée jusqu'au 19ieme décile inclus (le décile des 90%-95% gagnants le plus).

Pour les revenus après redistribution, le rapport est ainsi de 2,38 entre le décile 90-95% et le décile 0-5% et de seulement 1,84 entre le décile 90-95% et le décile 10-15%.

Et encore, cette analyse n'intègre pas les aides locales (crèches, restauration scolaire, transport, centres de loisir, équipements collectifs). En intégrant cette redistribution locale, le niveau de redistribution serait encore supérieur.

Difficile (mais est-ce raisonnable ?) de faire plus en matière de redistribution. Au-delà, l'effet "passager clandestin" jouera de plus en plus. Pourquoi travailler plus si en définitive on obtient quasiment autant sans effort... ? Comment s’étonner ensuite du manque d’entrain des Français à travailler plus et plus longtemps ?

Si la piste du plus d'impôts ne présente pas d'intérêt, voire représente un véritable danger, pour l’économie Française, la piste d'un endettement supplémentaire paraît également compromise dans la situation actuelle avec un endettement historique et une économie que la BCE souhaite refroidir afin de faire retomber l'inflation vers une cible de 2% ?

Une équation insoluble ?

Sur le papier, l'équation paraît insoluble : besoins d'investissements massifs, volonté de faire baisser l'inflation, nécessité de désendetter l'état et les agents économiques, le tout avec le plus de justice sociale possible et sans remettre en cause l'engagement d'Emmanuel Macron de ne pas augmenter les impôts ?

Or, il existe une solution permettant d'investir massivement, sans augmenter les impôts, le tout en désendettant les états.

Cette solution, c'est d’utiliser l’inflation comme variable d'ajustement.

C’est précisément ce qui a été utilisé avec succès après-guerre et pendant les trente glorieuses et c’est ce qu’il faut reproduire.



Une situation similaire à celle de l’après-guerre

La situation au sortir de la seconde guerre mondiale (endettement public à 160%, inflation élevée, besoins forts en investissements) était en effet très proche de la situation actuelle (beaucoup plus que la stagflation des années 70 où les agents économiques étaient peu endettés).

Or, pendant les trente glorieuses (1950 à 1970), c'est justement en maintenant une inflation non pas à 2% mais en moyenne à 5% (avec des taux d'intérêts réels négatifs) que la France, comme d'autres pays, a réussi en deux décennies :