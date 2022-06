Mme Mester : d'autres hausses de taux sont à prévoir dans la lutte "douloureuse" contre l'inflation.

Et bien que ce processus puisse être "douloureux" pour les ménages et les entreprises, a-t-elle déclaré, il serait pire de laisser l'inflation - qui atteint actuellement son niveau le plus élevé depuis 40 ans et qui est plus de trois fois supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed - continuer à réduire le pouvoir d'achat et à saper l'élan économique.

"Les marchés financiers pourraient rester très volatils, car les conditions financières se resserrent davantage ; la croissance pourrait ralentir un peu plus que prévu pendant quelques trimestres ; et le taux de chômage pourrait dépasser temporairement les estimations de son niveau à long terme", a déclaré Mme Mester dans des remarques préparées pour être prononcées devant le Philadelphia Council for Business Economics. "Cela sera douloureux, mais une inflation élevée l'est aussi".

Cette année, les décideurs de la Fed ont relevé le taux directeur dans une fourchette de 0,75 % à 1 % et ont commencé ce mois-ci à réduire son bilan de près de 9 000 milliards de dollars afin d'exercer une pression supplémentaire à la hausse sur les coûts d'emprunt.

La plupart des décideurs de la Fed, comme Mme Mester, sont favorables à une augmentation des taux d'un autre point de pourcentage complet au cours des deux prochaines réunions de la Fed, en juin et juillet.

Les perspectives pour septembre et au-delà sont moins certaines, et au moins un responsable politique, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il pourrait envisager une pause dans le resserrement de la politique à ce moment-là pour faire le point sur l'économie et ne pas dépasser les limites.

Les remarques de Mester et celles de la vice-présidente Lael Brainard plus tôt dans la journée de jeudi suggèrent toutefois que le choix portera plus vraisemblablement sur le rythme des hausses de taux, et non sur le fait de les poursuivre ou non.

En effet, les critiques affirment que la banque centrale a agi trop lentement et préviennent que des hausses de taux plus importantes seront nécessaires pour ralentir les pressions sur les prix, ce qui risque de précipiter l'économie américaine dans une récession.

Mme Mester a déclaré qu'elle ne considérait pas que la situation actuelle exigeait de la Fed qu'elle sacrifie un marché du travail solide pour faire baisser l'inflation.

Mais elle a clairement indiqué qu'elle considérait les récents sondages montrant une hausse des anticipations d'inflation comme une préoccupation sérieuse, et qu'elle n'était pas convaincue que l'inflation avait atteint un sommet.

"Le risque de récession a augmenté, mais comme la dynamique sous-jacente de la demande globale et la demande de main-d'œuvre sont très fortes, il est toujours possible d'affirmer qu'à mesure que la demande et l'offre s'équilibrent mieux, un ralentissement brutal peut être évité, avec une croissance ralentie à un rythme tendanciel cette année, des conditions de marché du travail qui restent saines et une inflation qui se situe dans une fourchette de 4-1/2 à 5-1/2 % cette année et qui diminue encore l'année prochaine", a déclaré Mester.