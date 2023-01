Mme Sotomayor s'est sentie "choquée" après la décision de la Cour suprême des États-Unis sur l'avortement.

Mme Sotomayor, qui a exprimé sa dissidence dans des affaires importantes, notamment la décision sur l'avortement, alors que la majorité conservatrice des 6 à 3 membres de la Cour s'affirmait de plus en plus, s'est décrite comme "choquée" et "profondément triste" après la fin de son mandat en juin.

"J'ai eu un sentiment de désespoir quant à la direction que prenait ma cour", a déclaré Mme Sotomayor, qui s'exprimait par vidéo devant des centaines de professeurs de droit lors de la réunion annuelle de l'Association of American Law Schools à San Diego.

Le 24 juin, la Cour a annulé la décision historique Roe v. Wade de 1973 qui avait légalisé l'avortement dans tout le pays, après avoir rendu un jour plus tôt une décision importante élargissant les droits des armes à feu.

Au cours de sa conversation d'une heure avec le doyen de la faculté de droit de l'Université de Californie, Berkeley, Erwin Chemerinsky, Mme Sotomayor n'a pas mentionné nommément la décision sur l'avortement, appelée Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. Elle n'a pas non plus parlé de la fuite en mai d'une version préliminaire de cette décision avant qu'elle ne soit officiellement publiée le mois suivant.

Dans l'arrêt Dobbs, la Cour a voté 6-3 selon des lignes idéologiques pour confirmer une loi du Mississippi soutenue par les Républicains qui interdit l'avortement après 15 semaines de grossesse et 5-4 pour annuler Roe.

Mme Sotomayor a déclaré qu'elle continuerait à "se battre contre des moulins à vent" et à écrire des dissidences, même si la Cour s'est déplacée régulièrement vers la droite.

"Ce n'est pas une option de tomber dans le désespoir", a déclaré Sotomayor. "Je dois me relever et continuer à me battre".

Les juges conservateurs ont fait preuve d'une volonté croissante de s'attaquer aux questions qui divisent et d'orienter la Cour vers la droite.

Le mandat actuel de la Cour, qui a débuté en octobre, pourrait être tout aussi important que le précédent. Les décisions potentielles pourraient mettre fin aux politiques d'action positive utilisées par les collèges et les universités pour augmenter l'inscription des étudiants noirs et hispaniques, entraver une loi fédérale appelée Voting Rights Act et permettre aux entreprises de refuser plus facilement de servir les personnes LGBT sur la base de la liberté d'expression.

L'ajout de trois juges nommés par l'ancien président républicain Donald Trump - Neil Gorsuch en 2017, Brett Kavanaugh en 2018 et Amy Coney Barrett en 2020 - a donné à la cour sa super-majorité conservatrice actuelle.

Les commentaires de Mme Sotomayor interviennent après des mois de déclarations publiques de juges indiquant un débat permanent sur l'orientation et la légitimité de la cour en tant qu'institution. Les sondages montrent que l'approbation de la cour par le public a atteint un niveau historiquement bas.

La juge libérale Elena Kagan a déclaré en septembre que la légitimité de la cour pourrait être mise en péril si les Américains en venaient à considérer que ses membres tentent d'imposer des préférences personnelles à la société. En octobre, le juge conservateur Samuel Alito, qui a rédigé l'avis Dobbs, a mis en garde contre la remise en question de l'intégrité de la cour.

Lors de la conférence de mercredi, Chemerinsky a fait remarquer qu'il n'avait jamais vu ses étudiants en droit aussi découragés au sujet de la Cour suprême. Sotomayor a répondu qu'il y a de la valeur dans le fait que les avocats se battent pour ceux qui ont été lésés, même s'ils ne gagnent pas en fin de compte.

Mme Sotomayor, nommée à la Cour par l'ancien président démocrate Barack Obama en 2009, s'est montrée optimiste quant à un changement de direction de la Cour à l'avenir.

"Cela peut prendre du temps, mais je crois que nous allons revenir sur la bonne voie", a ajouté Mme Sotomayor.