Le chef de l'exécutif de l'Union européenne s'est montré confiant, mercredi, dans la capacité des 27 États membres à s'entendre pour apporter ensemble une aide financière supplémentaire à l'Ukraine.

La Hongrie s'est opposée à un accord sur un programme d'aide, ce qui laisse entrevoir la possibilité que les 26 autres pays accordent des fonds à l'Ukraine dans le cadre d'accords bilatéraux distincts avec Kiev.

Ursula von der Leyen, qui dirige la Commission européenne, a toutefois déclaré aux législateurs de l'UE : "Je suis convaincue que nous trouverons un accord sur l'aide financière à l'Ukraine : "Je suis convaincue que nous trouverons une solution d'ici à 27.

Le mois dernier, les dirigeants européens ont décidé d'entamer des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, mais la Hongrie a opposé son veto à l'octroi d'une aide de 50 milliards d'euros (54 milliards de dollars) à Kiev jusqu'en 2027.

Les 27 dirigeants nationaux de l'Union européenne se réuniront à nouveau à Bruxelles le 1er février pour tenter de trouver un accord sur l'octroi d'une aide financière supplémentaire à Kiev, qui dépend fortement du soutien de l'Occident pour se défendre contre les forces russes qui l'ont envahie il y a près de deux ans.

La Commission européenne a proposé d'étendre cette aide par le biais d'une révision du budget commun de l'UE, qui permettrait également de financer davantage les migrations et d'autres priorités.

Mais le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a refusé de faire passer l'aide par le budget commun géré par la Commission, si bien que les 26 autres pays envisagent de procéder sans Budapest.

La perspective que les 26 pays accordent une aide à l'Ukraine dans le cadre d'accords bilatéraux distincts avec Kiev est une alternative en cours de discussion. Cette solution est considérée comme plus compliquée et plus coûteuse que de passer par le budget de l'UE, et elle risque de nuire à l'unité de l'Union. (1 dollar = 0,9194 euro)