Mme Yellen affirme que l'élimination du droit à l'avortement aurait des "effets néfastes" sur l'économie américaine.

Lors de son témoignage devant la commission bancaire du Sénat, Mme Yellen a déclaré que des recherches ont montré que le fait de refuser aux femmes l'accès à l'avortement augmente leurs chances de vivre dans la pauvreté ou de bénéficier de l'aide publique.

"Je crois que l'élimination des droits des femmes à prendre des décisions concernant les femmes, à savoir si elles veulent avoir des enfants, aurait des effets très néfastes sur l'économie et ferait reculer les femmes de plusieurs décennies", a déclaré Mme Yellen en réponse à une question sur le sujet, une semaine après la fuite d'un projet de décision de la Cour suprême qui invaliderait un droit constitutionnel à l'avortement.

Les commentaires de Mme Yellen se sont attiré les foudres du sénateur républicain Tim Scott de Caroline du Sud, qui a déclaré que son évaluation des conséquences économiques du débat sur l'avortement était "sévère" pour une question aussi douloureuse.

"Je pense que les gens peuvent être en désaccord sur la question d'être pro-vie ou pro-avortement. Mais en fin de compte, je pense que le fait de l'encadrer dans le contexte de la participation à la main-d'œuvre, cela me semble tout simplement insensible", a déclaré Scott, ajoutant qu'il a été élevé par une mère célibataire dans la pauvreté.

Mme Yellen a répondu en disant que les droits reproductifs permettent aux femmes de planifier des vies "épanouissantes et satisfaisantes", ce qui inclut d'avoir les ressources financières pour élever un enfant.

"Dans de nombreux cas, les avortements sont le fait de femmes adolescentes, en particulier à faible revenu et souvent noires, qui ne sont pas en mesure de s'occuper des enfants, ont des grossesses inattendues, et cela les prive de la capacité souvent de poursuivre leur éducation pour participer plus tard à la main-d'œuvre", a déclaré Yellen.

"Il y a donc un effet d'entraînement sur la participation au marché du travail, mais cela signifie que les enfants grandiront dans la pauvreté et s'en sortiront moins bien eux-mêmes", a déclaré Mme Yellen.