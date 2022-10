Mme Yellen annoncera le premier prêt d'un milliard de dollars du Trésor pour le Fonds multilatéral pour les technologies propres.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, annoncera jeudi un prêt de 950 millions de dollars au Fonds pour les technologies propres (FTC), un fonds fiduciaire multilatéral qui aide les pays en développement à accélérer leur transition du charbon vers les énergies propres.

Cette contribution, la première du genre de la part du Trésor américain, concrétise une promesse faite par les États-Unis lors du sommet du Groupe des Sept en 2021, aux côtés d'autres pays du G7, a indiqué le Trésor.

La secrétaire adjointe du Trésor pour le commerce international, Alexia Latortue, a qualifié le prêt de "solide acompte" sur la promesse du président Joe Biden de consacrer 11 milliards de dollars au financement du climat, et a déclaré qu'il reflétait le soutien continu des États-Unis aux pays émergents dans leur transition vers l'abandon des combustibles fossiles.

Le prêt sera utilisé pour soutenir les engagements climatiques des États-Unis, notamment les Partenariats pour une transition énergétique juste (JETP), tout en finançant les projets CTF développés par les banques multilatérales de développement en accord avec l'Afrique du Sud, l'Indonésie, l'Inde et les Philippines qui accélèrent leur transition vers l'abandon du charbon.

L'argent des États-Unis pourrait financer l'installation de nouveaux équipements d'énergie renouvelable, le retrait des vieilles centrales au charbon et divers programmes de soutien qui favorisent les nouveaux investissements et l'emploi dans les communautés touchées par la transition énergétique, a déclaré le Trésor.

Mme Yellen annoncera le prêt lors d'un discours au Center for Global Development, avant les réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international de la semaine prochaine.

L'Afrique du Sud, l'Inde, l'Indonésie et les Philippines sont devenues l'année dernière les premiers bénéficiaires du programme ACT (Accelerating Coal Transition) développé par le CTF.

Ces quatre pays sont responsables de 15 % des émissions mondiales liées au charbon, le combustible fossile le plus sale. Réduire leurs émissions plus rapidement contribuera à l'effort mondial visant à atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.

Le FFC est l'un des deux fonds fiduciaires multidonateurs mis en place dans le cadre des Fonds d'investissement climatique (FIC), une initiative créée par les plus grandes économies mondiales en 2008 pour aider les pays les plus pauvres à passer plus rapidement à une économie à faible émission de carbone.

"Avec cette nouvelle contribution, les États-Unis aident à créer de nouveaux emplois, de nouveaux marchés durables tout en réduisant les émissions et, ce faisant, à décrocher notre avenir climatique commun, a déclaré Mafalda Duarte, directrice générale du FIC, dans un communiqué. (Reportage d'Andrea Shalal ; Montage de Kim Coghill)