Mme Yellen appelle à une action urgente pour améliorer la sécurité alimentaire et la résilience climatique en Afrique

Mme Yellen a pris la parole après avoir entendu une femme apicultrice et d'autres agriculteurs dont le travail a été soutenu par un projet financé par les États-Unis dans un village rural de Zambie. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre plus large du Fonds vert pour le climat, aide les petits agriculteurs de 155 villages de Zambie à produire davantage de nourriture et à gérer les effets du changement climatique.

"Ce projet montre comment nos pays peuvent s'associer pour s'attaquer à deux des problèmes les plus critiques auxquels la Zambie et le monde sont confrontés : la sécurité alimentaire et l'adaptation au climat", a déclaré Mme Yellen, premier représentant américain au niveau du Cabinet à se rendre en Zambie depuis une décennie.

L'ancienne présidente de la Réserve fédérale a également rencontré le groupe d'épargne Twalumbu, qui aide ses membres à mettre en commun leurs ressources pour investir dans du bétail, des équipements, des semences et des aliments pour animaux, ce qui leur permet d'accroître leur production alimentaire et leurs revenus.

La membre Faustina Piri a salué la visite de la responsable américaine dans cette région reculée comme une grande réussite, notant que le club d'épargne faisait "une grande différence" en améliorant la vie de tous ceux qui y participent.

La visite de Mme Yellen a eu lieu au sixième jour de sa tournée de trois pays en Afrique, la première d'une série de visites prévues cette année par le président Joe Biden et les principaux membres de son cabinet dans le cadre d'un effort concerté pour développer les liens avec les nations africaines.

La guerre de la Russie en Ukraine a exacerbé les pressions existantes liées au climat et aux conflits sur les approvisionnements alimentaires à travers le monde, a déclaré Mme Yellen, s'exprimant dans la ferme de Dorothy Kaluma, qui a constitué un petit troupeau de chèvres et des réserves de céréales plus importantes avec l'aide du programme soutenu par le Fonds vert pour le climat.

Le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë dans le monde a atteint 345 millions dans 80 pays depuis le début de la guerre, dont environ 2 millions rien qu'en Zambie, a précisé Mme Yellen.

Les États-Unis et l'Union africaine ont signé le mois dernier une initiative stratégique en matière de sécurité alimentaire lors du sommet des dirigeants africains organisé par M. Biden.

Washington continuera à soutenir les efforts à court terme visant à accroître l'accès à la nourriture, après avoir engagé 2 milliards de dollars d'aide d'urgence à l'Afrique l'année dernière, a déclaré Mme Yellen, mais l'objectif à long terme est de rendre le besoin d'aide humanitaire "exceptionnel et rare."

Il est essentiel, a-t-elle ajouté, de "faire progresser un avenir où l'Afrique participe plus pleinement aux marchés mondiaux des aliments et des engrais et aux chaînes d'approvisionnement."

"L'Afrique ... a le potentiel non seulement de se nourrir elle-même mais aussi de contribuer à nourrir le monde - si les bonnes mesures sont prises", a-t-elle déclaré.

Une nouvelle initiative du Groupe des Sept en matière d'infrastructures pourrait apporter des centaines de milliards de dollars d'investissements pour construire les infrastructures, les systèmes de transport et de logistique nécessaires.

La production de maïs de la Zambie pourrait la transformer en une plaque tournante alimentaire régionale, a déclaré Mme Yellen. Le potentiel du pays est énorme, a convenu un haut fonctionnaire du Trésor, notant qu'environ 58 % des terres de la Zambie sont arables mais que seulement 16 % sont utilisées pour produire des aliments.

Mme Yellen a déclaré que les femmes avaient également un grand rôle à jouer dans l'expansion de la production alimentaire, mais qu'elles étaient souvent confrontées à des "inégalités significatives" dans l'accès au financement, aux semences et à d'autres matériaux, ce qui supprime la productivité et nuit à la production.

"Nous devons faire avancer la cause des agricultrices à travers l'Afrique. C'est la bonne chose à faire. Mais c'est également crucial pour la sécurité alimentaire et l'économie", a déclaré Mme Yellen.