Mme Yellen appelle les États-Unis et les alliés européens à affronter ensemble la Chine

"Nous avons un intérêt commun à inciter la Chine à s'abstenir de pratiques économiques qui nous ont tous désavantagés", a déclaré Mme Yellen dans un discours prononcé au Forum économique de Bruxelles.

Elle a fait référence aux pratiques de la Chine en matière de commerce et d'investissement, aux politiques de développement et de climat et aux pratiques de prêt qui ont laissé certains pays face à des fardeaux de dette insoutenables.

"Nous devrions tous aspirer à encourager la Chine à abandonner ses pratiques répréhensibles", a déclaré Mme Yellen. "Si nous y parvenons, nous aurons de meilleures chances de concurrencer la Chine sur un pied d'égalité, ce qui profitera à nos entreprises et à nos consommateurs."

Mme Yellen a averti que les pays occidentaux sont trop dépendants de la Chine pour les minerais de terres rares et que Pékin se constitue de fortes parts de marché dans certains produits technologiques et cherche à dominer la production de semi-conducteurs.

Elle a déclaré que ces développements pourraient rendre les économies démocratiques et basées sur le marché plus vulnérables à l'influence géopolitique de la Chine, mais qu'elles pourraient atténuer ces risques avec plus de "friend-shoring" des chaînes d'approvisionnement, y compris celles des minéraux critiques.

Le chef du Trésor américain a également appelé les alliés des États-Unis à intensifier leur soutien financier à l'Ukraine, affirmant que les fonds annoncés jusqu'à présent ne suffiraient pas à répondre aux besoins à court terme du pays qui lutte contre l'invasion de la Russie.