Mme Yellen déclare que certaines réductions des tarifs douaniers de la Chine pourraient être justifiées, mais qu'il ne s'agit pas d'une "panacée" pour l'inflation.

Mme Yellen a déclaré lors d'une audience de la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis que l'administration Biden examinait les changements à apporter aux droits de douane "Section 301" sur les produits chinois et au processus d'exclusion de ces droits par produit.

Elle a déclaré que de plus amples informations sur les plans tarifaires seraient disponibles dans les semaines à venir, ajoutant que les changements étaient "en cours d'examen actif".

Les tarifs douaniers de l'ère Trump, qui peuvent atteindre 25 %, couvrent des centaines de milliards de dollars d'importations chinoises, y compris de nombreux biens de consommation, des bicyclettes aux appareils Bluetooth et aux vêtements.

"Je crois que certains de ces tarifs... ont fini par être payés par les Américains, et non par les Chinois, et ont nui aux consommateurs et aux entreprises américaines", a déclaré Mme Yellen, ajoutant que l'administration cherchait à "reconfigurer ces tarifs d'une manière qui serait plus stratégique."

Ses commentaires indiquent qu'un débat interne à l'administration Biden sur la disposition des tarifs douaniers est toujours actif.

Mme Yellen est en désaccord avec la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, qui a fait valoir que l'avenir des tarifs douaniers devrait être envisagé dans le cadre d'une nouvelle stratégie visant à pousser Pékin à réduire ses pratiques commerciales et économiques non marchandes.

Tai a déclaré lundi que la réduction de l'inflation était une question plus compliquée que celle que l'on pourrait obtenir en réduisant les tarifs douaniers.

Mme Yellen a déclaré que si certaines réductions tarifaires peuvent être justifiées et pourraient contribuer à faire baisser certains prix à la consommation, elles n'auraient qu'un effet limité sur les taux d'inflation globaux élevés d'environ 8 % sur une base annuelle, qui, a-t-elle répété, sont "inacceptables."

"Je tiens à préciser que, honnêtement, je ne pense pas que la politique tarifaire soit une panacée en matière d'inflation", a déclaré Mme Yellen en réponse à une question sur les tarifs douaniers. "Les biens ne représentent qu'un tiers de la consommation et on ne sait pas exactement quelle serait l'incidence et la répercussion" des réductions tarifaires sur les consommateurs.

La représentante Stephanie Murphy, une démocrate de Floride, a introduit plus tôt mercredi une législation qui demanderait au Trésor de mener une étude sur les effets inflationnistes des tarifs douaniers, y compris les droits sur les marchandises chinoises, et sur l'acier, l'aluminium, les panneaux solaires, les machines à laver et d'autres marchandises.