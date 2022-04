Mme Yellen déclare que la Russie devrait être expulsée du G20, les États-Unis pourraient boycotter certaines réunions

Ses commentaires lors d'une audience de la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis ont soulevé des questions sur le rôle futur du G20 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Depuis 2008, le club a servi de forum international clé pour des questions allant de l'allègement de la COVID-19 à la dette transfrontalière. Il comprend également la Chine, l'Inde, l'Arabie saoudite et d'autres pays qui ont été réticents à condamner les actions de la Russie.

Mme Yellen a déclaré aux législateurs que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le massacre de civils à Bucarest "sont répréhensibles, représentent un affront inacceptable à l'ordre mondial fondé sur des règles et auront d'énormes répercussions économiques en Ukraine et au-delà".

Ces derniers mois, les États-Unis et leurs principaux alliés ont mis davantage l'accent sur le groupement des démocraties industrielles du G7, dont les intérêts sont plus alignés, en utilisant les réunions du G7 pour coordonner leur réponse à la guerre de la Russie en Ukraine.

Mme Yellen a déclaré que l'administration Biden souhaitait écarter la Russie de toute participation active aux grandes institutions internationales, mais a reconnu qu'il était peu probable que la Russie puisse être expulsée du Fonds monétaire international compte tenu de ses règles.

"Le président Biden a clairement indiqué, et je suis certainement d'accord avec lui, qu'il ne peut y avoir de business as usual pour la Russie dans aucune des institutions financières", a déclaré Mme Yellen en réponse à une question. "Il a demandé que la Russie soit retirée du G20, et j'ai clairement fait savoir à mes collègues en Indonésie que nous ne participerons pas à un certain nombre de réunions si les Russes y sont présents", a ajouté Mme Yellen.

L'Indonésie assure la présidence cette année et accueillera une réunion sur les finances en juillet et un sommet des dirigeants en novembre.

Un porte-parole du Trésor a déclaré par la suite que Mme Yellen faisait référence à une réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 qui se tiendra le 20 avril en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington et des réunions des suppléants qui y sont associées.

La réunion financière d'avril se tiendra à la fois en personne et virtuellement et la participation de la Russie n'est pas claire pour le moment.

La Russie a déclaré que le président Vladimir Poutine avait l'intention de participer au sommet du G20 à Bali cette année et a reçu le soutien de la Chine pour rester dans le groupe.

FLEXIBILITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le témoignage de Mme Yellen est intervenu alors que l'administration Biden annonçait une nouvelle série de sanctions pour punir la Russie, notamment l'interdiction pour les Américains d'investir en Russie et le blocage de la Sberbank, le plus grand créancier de Russie et détenteur d'un tiers des dépôts bancaires, hors du système financier américain, ainsi que d'autres institutions.

Mais les transactions permettant aux alliés européens d'acheter du pétrole et du gaz naturel russes ont été exemptées grâce à des licences spéciales du Trésor.

Mme Yellen a déclaré que la flexibilité sur les transactions énergétiques russes était nécessaire car de nombreux pays européens "restent fortement dépendants du gaz naturel russe, ainsi que du pétrole, et ils sont déterminés à effectuer la transition pour s'éloigner de cette dépendance aussi rapidement que possible".

Mais elle a reconnu que cela prendrait du temps.

Une interdiction complète des exportations de pétrole de la Russie, troisième producteur mondial après les États-Unis et l'Arabie saoudite, entraînerait probablement une "flambée" des prix qui nuirait à la fois aux États-Unis et à l'Europe, a déclaré Mme Yellen.

Elle a ajouté qu'elle espérait que les prix actuellement élevés inciteraient les compagnies pétrolières des États-Unis et d'ailleurs à augmenter leur production au cours des six prochains mois, ce qui, avec le déblocage par M. Biden du pétrole de la réserve stratégique américaine de pétrole, pourrait permettre de renforcer les restrictions sur le pétrole russe.

AVERTISSEMENT À LA CHINE

Mme Yellen a également lancé un avertissement à la Chine, indiquant que le Trésor était prêt à utiliser ses outils de sanctions contre Pékin en cas d'agression chinoise contre Taïwan, que la Chine revendique comme une province dévoyée.

À la question de savoir si les États-Unis prendraient de telles mesures si Taïwan était menacée, elle a répondu : "Absolument. Je crois que nous avons montré que nous le pouvons. Dans le cas de la Russie, nous avons menacé de conséquences significatives. Nous avons imposé des conséquences significatives. Et je pense que vous ne devriez pas douter de notre capacité et de notre détermination à faire de même dans d'autres situations."