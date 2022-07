Mme Yellen déclare que le G20 doit agir pour faire face à la crise d'insécurité alimentaire à court terme

Mme Yellen, qui s'exprimait lors d'une réunion des responsables financiers du G20 en Indonésie, a déclaré que les pays devraient cibler les mesures de soutien fiscal pour aider ceux qui en ont le plus besoin, plutôt que d'adopter des subventions globales coûteuses et régressives.

Elle a également appelé les membres du G20 à augmenter leurs dépenses pour faire face aux défis actuels de la sécurité alimentaire liés aux conflits, au changement climatique et aux chocs économiques de la pandémie de COVID-19 qui s'est aggravée en raison des augmentations des prix des aliments, des engrais et des carburants liées à la guerre.

Le président russe Vladimir Poutine "utilise la nourriture comme une arme de guerre", a-t-elle déclaré, citant "la destruction d'installations agricoles, le vol de céréales et de matériel agricole, et le blocus effectif des ports de la mer Noire."

Mme Yellen a déclaré que les ménages pauvres des pays les plus pauvres étaient les plus directement touchés, ce qui retarde le développement et sape les efforts visant à éradiquer la pauvreté.

"Nous devons prendre des mesures pour faire face à la crise d'insécurité alimentaire à court terme et, tout aussi important, aux facteurs d'insécurité alimentaire à plus long terme, y compris le lien avec le changement climatique", a-t-elle déclaré. "La rapidité et la sagesse de nos décisions maintenant feront la différence quant à la maîtrise de la crise actuelle."

Mme Yellen a déclaré que les pays du G20 devraient tirer parti de l'architecture existante en matière de sécurité alimentaire et d'agriculture et insister pour que les banques multilatérales de développement, les agences alimentaires basées à Rome et le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), entre autres, réagissent de manière plus urgente.

"Nous n'avons pas besoin de nouvelles institutions. Nous avons besoin d'une coordination solide, d'un partage des connaissances, de recherche et de développement, de financement et d'action", a-t-elle déclaré, saluant la création de l'Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire comme une mesure utile.

Le mois dernier, Washington a déclaré qu'elle engagerait 2,76 milliards de dollars supplémentaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire, en plus des 2,8 milliards de dollars déjà fournis depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 27 février.

Les États-Unis fournissent également des fonds à une initiative lancée par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et contribueront à la Facilité africaine de production alimentaire d'urgence de la Banque africaine de développement et à d'autres initiatives, a-t-elle ajouté.