Mme Yellen déclare que les États-Unis veulent mettre fin à leur dépendance vis-à-vis de la Chine pour les terres rares

Mme Yellen, qui est arrivée à Séoul en fin de journée lundi, a déclaré à Reuters qu'elle faisait pression en faveur d'un renforcement des liens commerciaux avec la Corée du Sud et d'autres alliés de confiance afin d'améliorer la résilience des chaînes d'approvisionnement et d'éviter toute manipulation possible par des rivaux géopolitiques.

"Des chaînes d'approvisionnement résilientes signifient une diversité de sources d'approvisionnement et l'élimination, dans la mesure du possible, de la possibilité que des rivaux géopolitiques puissent nous manipuler et menacer notre sécurité", a-t-elle déclaré dans une interview en route pour Séoul.

Mme Yellen a déclaré que la Chine était à l'écoute des préoccupations des États-Unis dans d'autres domaines et qu'elle avait pris des mesures constructives en matière de restructuration de la dette des pays à faible revenu.

"Nous avons de réelles préoccupations à l'égard de la Chine et nous les faisons valoir, mais je ne veux pas donner l'impression d'une escalade pure et simple des hostilités avec la Chine", a-t-elle déclaré.