La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré jeudi que de nombreux membres du Groupe des sept économies avancées partageaient les inquiétudes des États-Unis quant à l'utilisation par la Chine de la "coercition économique" à l'encontre d'autres pays, et qu'ils réfléchissaient à la manière de contrer un tel comportement.

Mme Yellen a déclaré lors d'une conférence de presse que Washington envisageait depuis longtemps la possibilité d'imposer des restrictions supplémentaires, étroitement ciblées, sur les investissements à destination de la Chine, et qu'il en avait discuté avec les alliés du G7.

Elle a ajouté que le gouvernement américain discutait de cette possibilité en interne depuis un certain temps, mais qu'il n'avait pas encore finalisé son approche. L'administration Biden s'est engagée à discuter de cette question avec ses partenaires et alliés, et considère qu'une action coordonnée de pays partageant les mêmes idées est la plus efficace et la plus utile.

La Chine est au centre des préoccupations des dirigeants financiers du G7 qui se réunissent cette semaine à Niigata, au Japon. Le Japon, actuel président du G7, est à l'origine de nouveaux efforts visant à diversifier les chaînes d'approvisionnement et à réduire leur forte dépendance à l'égard de la Chine, deuxième économie mondiale et deuxième détenteur extérieur de la dette américaine.

Les parlementaires américains font pression sur l'administration pour qu'elle renforce la surveillance des investissements des entreprises et des particuliers américains dans d'autres pays, en particulier en Chine, en invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale et à la chaîne d'approvisionnement, et ont exhorté le président Joe Biden à prendre un décret.

"Nous avons engagé des discussions avec nos collègues du G7 et je m'attends à ce que ces réunions se poursuivent, au moins de manière informelle", a déclaré Mme Yellen, interrogée sur le décret tant attendu.

Elle a précisé que toute action des États-Unis serait "étroitement circonscrite et ciblée sur les technologies ayant des implications évidentes pour la sécurité nationale", sans donner de calendrier d'action.

Les États-Unis se sont déjà fermement engagés à protéger leur sécurité nationale, notamment en examinant les investissements entrants et en contrôlant les exportations. Certaines restrictions sur les investissements à l'étranger viendraient compléter ces mesures, a-t-elle déclaré.

"Je suis d'avis que ces mesures doivent être axées sur la sécurité nationale. Il ne s'agit pas de saper, par exemple, la compétitivité économique de la Chine ou sa capacité à progresser sur le plan économique", a-t-elle ajouté.

Mme Yellen a indiqué que le G7 - qui regroupe les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Canada, ainsi que l'Union européenne - continuerait également à œuvrer pour atténuer les risques géostratégiques et pour contrer la coercition économique, citant un discours prononcé le mois dernier dans lequel elle avait déclaré que Washington s'opposerait aux mesures prises par la Chine pour dominer ses concurrents étrangers.

Elle a déclaré à la presse que la Chine avait clairement eu recours à la coercition économique avec l'Australie et la Lituanie, ajoutant que " c'est une question qui devrait nous préoccuper tous ".

Elle a ajouté qu'elle était au courant des examens que la Chine avait récemment menés sur les sociétés de conseil opérant en Chine, mais qu'elle n'était pas sûre que cela relève de la même catégorie.

Les autorités chinoises ont lancé une vaste campagne de répression à l'encontre des sociétés de conseil afin de mettre un terme au vol de secrets d'État, notamment dans les domaines de la technologie et de la défense, ont rapporté les médias d'État.