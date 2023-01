Mme Yellen dirige la nouvelle politique États-Unis-Afrique lors d'un voyage au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud.

Mme Yellen, âgée de 76 ans, est le premier membre du cabinet du président Joe Biden à entreprendre un long voyage en Afrique, après que M. Biden ait annoncé en décembre plus de 15 milliards de dollars d'accords bilatéraux en matière de commerce et d'investissement, déclarant que les États-Unis étaient "tout à fait d'accord" avec l'avenir de l'Afrique.

Son voyage intervient alors que le ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang, poursuit une tournée de cinq pays en Afrique, la 33e année consécutive que l'Afrique est la destination de la première tournée à l'étranger du ministre chinois des affaires étrangères de l'année civile.

M. Biden, la vice-présidente Kamala Harris, la représentante du commerce Katherine Tai et la secrétaire au commerce Gina Raimondo se rendront également en Afrique cette année, tout comme l'adjoint de Mme Yellen, Wally Adeyemo.

Mme Yellen rencontrera des responsables du gouvernement et du secteur privé dans les trois pays pour discuter de l'énergie, de la sécurité alimentaire, des questions de dette et des investissements dans les infrastructures, ont indiqué de hauts responsables du Trésor. Au Sénégal, elle rencontrera le dirigeant de l'Union africaine, le président Macky Sall.

La nouvelle approche des États-Unis consiste à promettre et à réaliser d'importants investissements et partenariats commerciaux, et pas seulement de l'aide humanitaire et de l'assistance en matière de sécurité, ont indiqué des responsables de l'administration.

"Nous pensons que la croissance de l'Afrique sera un moteur essentiel de la croissance mondiale au cours des prochaines décennies", a déclaré aux journalistes un haut responsable du Trésor. "Les entreprises américaines qui investissent en Afrique sont synonymes d'emplois et d'opportunités pour une classe moyenne en pleine croissance, et de nouveaux marchés et clients pour les entreprises américaines."

Les économies de l'Afrique subsaharienne connaîtront une croissance de 3,7 % en 2023, selon les prévisions du FMI, ce qui est supérieur aux estimations mondiales de 2,7 %. L'année dernière, les Nations unies ont estimé que la population de nombreux pays d'Afrique subsaharienne doublerait entre 2022 et 2050.

Le commerce de la Chine avec l'Afrique est environ quatre fois supérieur à celui des États-Unis, et Pékin est devenu un créancier important en proposant des prêts moins chers - souvent assortis de conditions opaques et d'exigences en matière de garanties - que les créanciers occidentaux. Mais certains pays africains, dont la Zambie, se sont détournés des prêts chinois et cherchent des alternatives, selon les experts.

La visite de Mme Yellen a pour but d'approfondir les liens de longue date entre les États-Unis et les nations africaines et de proposer des investissements durables et de haute qualité qui "ne pèsent pas sur les pays bénéficiaires avec des dettes insoutenables", a déclaré le responsable du Trésor, sans donner de détails.

Mme Yellen a critiqué Pékin - aujourd'hui le plus grand créancier du monde - pour ne pas avoir agi rapidement pour restructurer la dette des pays pauvres d'Afrique. Ce sujet sera un élément clé lors de sa visite en Zambie, a déclaré le responsable du Trésor.

Le séjour de Mme Yellen en Zambie coïncidera avec une visite de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, bien que des sources du FMI aient déclaré que les voyages n'étaient pas prévus en même temps.

Washington a l'intention de proposer aux dirigeants africains des choix plus durables que la Chine, a déclaré à Reuters un haut responsable américain, notamment dans des domaines tels que les infrastructures, la transformation numérique et le changement climatique.

En décembre, Biden a proposé que l'Union africaine soit incluse dans le groupe des 20 principales économies afin de donner aux pays africains un siège plus important à la table. La seule nation africaine incluse auparavant était l'Afrique du Sud.

Au Sénégal, Mme Yellen rencontrera des femmes entrepreneurs, prendra la parole dans un incubateur d'entreprises et visitera l'île de Gorée, qui a servi de poste de traite des esclaves en Afrique de l'Ouest. Elle participera également à l'inauguration d'un projet d'électrification rurale dirigé par la société d'ingénierie américaine Weldy Lamont et soutenu par un financement de 100 millions de dollars de la Banque américaine d'import-export.

À Lusaka, en Zambie, elle visitera un centre de distribution dirigé par Mylan Labs, une société américaine qui aide à distribuer des traitements antipaludéens, et rencontrera des chefs d'entreprise de la Chambre de commerce américaine en Zambie.

En Afrique du Sud, elle soulignera le travail effectué par le Trésor pour lutter contre le trafic illégal d'espèces sauvages et visitera une usine d'assemblage de Ford Motor Co à l'extérieur de Pretoria qui emploie plus de 4 000 personnes et qui devrait devenir neutre en carbone d'ici 2024.