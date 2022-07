Mme Yellen dit qu'il est dans l'intérêt de la Chine de restructurer la dette du Sri Lanka

Mme Yellen a déclaré qu'elle insisterait auprès des autres membres du Groupe des 20 principales économies pour qu'ils fassent pression sur la Chine afin qu'elle se montre plus coopérative dans les efforts bloqués depuis longtemps pour restructurer les dettes des pays en situation de surendettement, dont le Sri Lanka.

Le Sri Lanka doit au moins 5 milliards de dollars à la Chine, bien que certaines estimations le situent à près de deux fois ce montant. L'Inde lui a également prêté 3,8 milliards de dollars et le Japon doit au moins 3,5 milliards de dollars, selon le Fonds monétaire international, et un autre milliard de dollars est dû à d'autres pays riches.

"Le Sri Lanka est clairement incapable de rembourser cette dette, et j'espère que la Chine sera disposée à travailler avec le Sri Lanka pour restructurer la dette", a déclaré Mme Yellen lors d'une conférence de presse en marge d'une réunion des responsables financiers du G20 sur l'île indonésienne de Bali.

Elle a refusé de commenter les récents événements au Sri Lanka, où la population attend la démission du président Gotabaya Rajapaksa, qui a fui le pays pour échapper à un soulèvement populaire alors qu'il est aux prises avec une crise économique.

Le Sri Lanka a fait défaut sur sa dette internationale de 51 milliards de dollars en mai après des années d'emprunts lourds et de réductions d'impôts par le gouvernement, auxquels s'ajoutent les effets néfastes de la pandémie de COVID-19.

L'économie de ce pays de 22 millions d'habitants a commencé à montrer des fissures en 2019 après que d'importantes réductions d'impôts du gouvernement de Rajapaksa aient vidé les caisses du pays.

La pandémie a ensuite brisé l'industrie lucrative du tourisme, et la hausse des prix mondiaux a laissé Colombo se débattre pour les produits essentiels tels que le carburant, les médicaments et la nourriture.

Mme Yellen a pointé du doigt la Chine pour ne pas avoir coopéré aux efforts d'allègement de la dette au titre du Cadre commun adopté par les membres du G20 et le Club de Paris des créanciers officiels en octobre 2020 pour aider les pays à faible revenu fortement endettés à surmonter la pandémie du COVID-19.

Trois pays - la Zambie, l'Éthiopie et le Tchad - ont demandé de l'aide au titre de ce cadre, mais ces efforts sont au point mort, en grande partie à cause de la lenteur de la Chine, qui est désormais le plus grand créancier souverain du monde, et des créanciers du secteur privé.

"Il faut en faire plus pour aider les plus vulnérables, et c'est un message clé sur lequel j'insisterai lors de ces réunions du G20", a déclaré Mme Yellen aux journalistes, citant la détérioration des conditions économiques mondiales qui ont poussé de nombreux pays en développement dans des situations économiques plus graves depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Un objectif clé de ce voyage est de pousser les créanciers du G20, y compris la Chine, à finaliser les restructurations de dettes pour les pays en développement qui sont maintenant confrontés au surendettement", a-t-elle ajouté.

Mme Yellen a déclaré aux journalistes, en début de semaine, qu'il était "assez frustrant" que la Chine n'intervienne pas sur la question de la dette, et elle a ajouté que les dirigeants chinois devaient améliorer la coordination entre les divers créanciers chinois des économies en développement.

Washington accordera également une subvention de 70 millions de dollars au Fonds monétaire international (Poverty Reduction and Growth Trust) afin de permettre au FMI de continuer à accorder des prêts à taux zéro aux économies les plus pauvres du monde, a déclaré Mme Yellen.