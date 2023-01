Mme Yellen estime qu'il est essentiel de restructurer la dette de la Zambie

Mme Yellen a ajouté que le surendettement de la Zambie pesait sur l'ensemble de son économie et que la Chine avait constitué un obstacle à la résolution du problème de la dette de ce pays d'Afrique australe.

Toutefois, elle a déclaré qu'elle était encouragée par le fait que des progrès pourraient être possibles peu de temps après sa rencontre avec des responsables chinois à Zurich la semaine dernière.

"J'ai spécifiquement soulevé la question de la Zambie (avec les responsables chinois) et j'ai demandé leur coopération pour tenter de parvenir à une résolution rapide. Et nos discussions ont été constructives", a déclaré Mme Yellen.

Elle a déclaré qu'il était également très important pour la Zambie de s'attaquer à la corruption et aux droits de l'homme, et de créer un environnement commercial qui favorise les investissements et le commerce.

Elle a déclaré qu'il était très important que le président Hakainde Hichilema, qui a pris ses fonctions en août 2021, ait fait de la lutte contre la corruption une partie importante de son programme et ait enregistré certains progrès.

"C'est une chose sur laquelle il faut continuer à se concentrer pour traiter les problèmes qui peuvent exister", a-t-elle déclaré. "Je dirais que le travail n'est pas terminé, mais il est clair que l'on s'est beaucoup concentré sur ce sujet."

Mme Yellen effectue une visite de trois pays en Afrique. Au Sénégal, elle a déclaré que la guerre de la Russie en Ukraine frappait particulièrement les Africains en exacerbant l'insécurité alimentaire et en freinant inutilement l'économie du continent.