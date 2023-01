Mme Yellen estime que la fixation de plafonds de prix pour les produits pétroliers raffinés russes est "compliquée".

Les pays du Groupe des Sept et l'Australie ont mis en place un plafonnement des prix du pétrole russe le 5 décembre, interdisant l'utilisation de services d'assurance maritime, de financement et autres fournis par l'Occident pour les cargaisons dont le prix est supérieur à 60 dollars le baril.

Ils mettent actuellement la dernière main à deux plafonds de prix distincts sur les produits pétroliers raffinés russes, tels que le diesel et le fioul, qui doivent entrer en vigueur le 5 février en même temps qu'une interdiction de l'Union européenne sur les importations de diesel, a déclaré Mme Yellen aux journalistes à Dakar, au Sénégal.

L'une d'elles couvrira les produits de grande valeur généralement vendus avec une prime par rapport au brut, tandis qu'une autre s'appliquera aux produits de faible valeur comme le fioul, a-t-elle déclaré aux journalistes qui voyageaient avec elle en Afrique.

Mme Yellen a déclaré que la fixation des nouveaux plafonds de prix s'était avérée "plus compliquée" que pour le brut, compte tenu de la gamme de différents produits raffinés et des structures de prix, et de l'importance de garantir un approvisionnement continu du marché en diesel russe.

"C'est plus compliqué, mais nous avons travaillé dur pour trouver comment atteindre les mêmes objectifs" qu'avec le plafonnement plus large du brut russe, a-t-elle déclaré.

"Vous savez, il y a toujours la possibilité que les choses ne se déroulent pas comme prévu, mais nous avons étudié ces marchés très attentivement et nous pensons que nous allons sortir avec un ensemble de plafonds qui permettront d'atteindre les mêmes choses que celles que nous avons obtenues avec le brut jusqu'à présent", a-t-elle déclaré, ajoutant que des ajustements pourraient encore être faits au fil du temps.

Bien que le premier plafonnement du prix du pétrole ne soit entré en vigueur que le 5 décembre, il s'est avéré efficace jusqu'à présent, a déclaré Mme Yellen, citant une baisse du prix que la Russie obtient pour le pétrole brut.

"Ils ont exprimé leur inquiétude quant aux revenus, et nous n'avons vu aucun signe que la Russie retienne du pétrole sur le marché", a-t-elle déclaré.