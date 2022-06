Mme Yellen estime que le congé de la taxe sur l'essence doit être considéré comme un outil anti-inflation.

Mme Yellen, qui s'adressait aux journalistes après avoir rencontré la ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland à Toronto, a déclaré que les recherches suggéraient qu'il y avait probablement un taux de répercussion plus élevé pour la réduction des taxes sur le carburant plus élevées des États que les taxes fédérales généralement plus faibles de 18,4 cents le gallon pour l'essence et de 24,4 cents pour le diesel. Ces niveaux sont inchangés depuis 1993.

"Je pense que les recherches suggèrent qu'il y a une répercussion raisonnablement élevée lorsque l'État le fait sur les prix à la pompe, pas totalement, mais raisonnablement élevée", a déclaré Mme Yellen. "Au niveau fédéral, nous avons des taxes sur l'essence beaucoup plus basses qu'au niveau de l'État, et le panorama est plus mitigé."

Les prix élevés des carburants ont constitué "un fardeau substantiel pour les ménages américains", a déclaré Mme Yellen. Un congé fiscal sur le carburant qui élimine temporairement ces taxes, "bien qu'il ne soit pas parfait, c'est quelque chose qui devrait être envisagé" pour lutter contre l'inflation, a-t-elle dit.

Mme Yellen a rejeté l'idée de relancer le projet d'oléoduc Keystone XL entre le Canada et les États-Unis comme moyen d'atténuer la pression à la hausse sur les prix du pétrole à court terme causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le président américain Joe Biden, lors de son premier jour en fonction, a rejeté le permis pour Keystone XL, qui aurait transporté du bitume modifié des sables bitumineux du Canada vers les raffineries du Midwest et de la côte du Golfe des États-Unis, en faisant valoir qu'il verrouillerait des décennies d'utilisation intensive de combustibles fossiles aux États-Unis.

"Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui, même s'il était autorisé, mettrait des années à se réaliser, donc je ne le vois pas comme une mesure à court terme pour faire face à la situation actuelle", a déclaré Mme Yellen. "Et à plus long terme, nous restons engagés dans nos objectifs en matière de changement climatique. Mais, vous savez, c'est vraiment au président d'y réfléchir."