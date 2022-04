Mme Yellen exhorte la Chine à aider à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine, ou à perdre sa position dans le monde.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a lancé mercredi un appel à la Chine et à d'autres pays pour qu'ils aident à mettre fin à la "guerre odieuse" de la Russie en Ukraine, avertissant dans un discours historique que ceux qui cherchent à saper les sanctions occidentales en subiront les conséquences.

S'exprimant devant l'Atlantic Council à Washington, Mme Yellen a déclaré qu'elle espérait "ardemment" que la Chine ferait quelque chose de positif de sa "relation spéciale" avec la Russie et a ajouté que la position de Pékin dans le monde souffrirait si elle ne le faisait pas.

La Chine ne peut pas s'attendre à ce que la communauté mondiale respecte tout appel futur à la souveraineté et à l'intégrité territoriale si elle ne respecte pas ces principes en Ukraine "maintenant, quand ça compte", a-t-elle déclaré.

"L'attitude du monde à l'égard de la Chine et sa volonté d'adhérer à une intégration économique plus poussée pourraient bien être affectées par la réaction de la Chine à notre appel à une action résolue à l'égard de la Russie", a déclaré Mme Yellen.

Mme Yellen a déclaré que la guerre entre la Russie et l'Ukraine avait redessiné les perspectives économiques mondiales et que l'administration Biden était résolue à tenir la Russie responsable de sa "conduite horrible" et de ses violations du droit international.

"Soyez assurés que, jusqu'à ce que Poutine mette fin à sa guerre odieuse, l'administration Biden travaillera avec nos partenaires pour pousser la Russie encore plus loin vers l'isolement économique, financier et stratégique", a-t-elle déclaré.

L'invasion russe a incité de nombreux pays et entreprises à adopter une position unifiée et à rompre leurs liens commerciaux avec Moscou, d'une manière qui pourrait contribuer à façonner la réponse mondiale à d'autres "défis mondiaux non relevés", a déclaré Mme Yellen.

Elle a averti les pays qui étaient encore "assis sur la clôture, voyant peut-être une opportunité de gagner en préservant leur relation avec la Russie et en comblant le vide laissé par d'autres" que leurs motivations étaient à courte vue.

"L'avenir de notre ordre international, tant pour la sécurité pacifique que pour la prospérité économique, est en jeu", a-t-elle déclaré. "Et soyons clairs, la coalition unifiée ... ne sera pas indifférente aux actions qui sapent les sanctions que nous avons mises en place."

Les remarques de Mme Yellen interviennent quelques jours après que le président Joe Biden a averti l'Inde, qui n'a pas imposé de sanctions à Moscou, qu'acheter davantage de pétrole à la Russie n'était pas dans l'intérêt de l'Inde et pourrait entraver la réponse des États-Unis à la guerre en Ukraine.

Washington et ses alliés ont cherché à faire pression sur l'Inde, la Chine et d'autres "fence-sitters" pour qu'ils prennent une position claire contre la Russie et ce qu'ils ont appelé une "opération militaire spéciale".

Mme Yellen a déclaré que l'approche multilatérale de M. Biden avait permis aux économies avancées du Groupe des Sept d'imposer des coûts importants à la Russie et de montrer clairement qu'elles agissaient en faveur d'un ordre mondial fondé sur des règles qui protège la paix et la prospérité.

Elle a déclaré que la même approche - et des valeurs communes - pourrait aider à résoudre d'autres grands problèmes, tels que le changement climatique, la fin de la pandémie de COVID-19 et le soutien aux pays à faible revenu.

Mme Yellen a déclaré que des changements étaient également nécessaires pour "moderniser nos institutions existantes - le (Fonds monétaire international) et les banques multilatérales de développement - afin qu'elles soient adaptées au 21e siècle".

Ses appels interviennent après que M. Biden a déclaré que la Russie devrait être exclue du Groupe des 20 principales économies.

"Certains diront peut-être que ce n'est pas le bon moment pour voir grand", a-t-elle déclaré, citant la guerre et la pandémie persistante. "Pourtant, je considère que c'est le bon moment pour travailler à combler les lacunes de notre système financier international dont nous sommes témoins en temps réel."

Les responsables américains ont commencé à élaborer des propositions pour créer le FMI, la Banque mondiale et l'architecture financière internationale d'après-guerre en 1941, au début de la Seconde Guerre mondiale, et une nouvelle architecture est nécessaire aujourd'hui, a-t-elle déclaré.

"Comme à l'époque, nous ne devrions pas attendre une nouvelle normalité. Nous devrions commencer à façonner un avenir meilleur aujourd'hui", a-t-elle déclaré. (Reportage d'Andrea Shalal et David Lawder ; Montage de Lincoln Feast et Andrea Ricci)