La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a demandé jeudi au nouveau président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, de "tirer le meilleur parti du bilan de la banque" et de mobiliser davantage de capitaux privés pour le financement de la lutte contre le changement climatique et les objectifs de développement mondiaux, a indiqué le Trésor.

Lors d'une réunion avec M. Banga, un jour avant que l'ancien PDG de Mastercard ne prenne ses fonctions à la Banque mondiale, Mme Yellen a fait part de son vif désir de voir le Trésor continuer à collaborer étroitement avec lui sur l'évolution du créancier pour faire face au changement climatique et à d'autres défis mondiaux.

Il s'agit notamment de poursuivre la mise en œuvre des recommandations du rapport du G20 de l'année dernière sur l'adéquation des fonds propres, selon lequel les changements apportés aux banques multilatérales de développement pourraient débloquer des centaines de milliards de dollars de nouveaux prêts.

Sous la direction du prédécesseur de M. Banga, David Malpass, les actionnaires de la banque ont approuvé en avril une première série de modifications du bilan visant à augmenter les prêts de 50 milliards de dollars sur 10 ans, tout en maintenant la notation AAA de la banque. Toutefois, Mme Yellen a insisté pour que d'autres réformes des prêts et d'autres changements soient effectués de manière continue dans les mois à venir.

Mme Yellen a déclaré que la poursuite de la mise en œuvre de ces réformes permettrait de "tirer le meilleur parti du bilan de la Banque" et de mobiliser davantage de capitaux privés "pour nos objectifs de développement communs et pour affiner le modèle opérationnel afin d'accroître la réactivité et l'agilité de la Banque", a indiqué le Trésor.

Mme Yellen a également déclaré que la Banque mondiale devait travailler plus étroitement avec les autres banques de développement.

"La secrétaire d'État Yellen a insisté sur la nécessité de soutenir les pays membres les plus pauvres de la banque alors qu'ils continuent à faire face à de multiples crises, y compris les vents contraires macroéconomiques mondiaux continus exacerbés par la guerre de la Russie en Ukraine", a ajouté le Trésor.

M. Banga, 63 ans, a été élu pour un mandat de cinq ans à la présidence de la Banque mondiale par le conseil des gouverneurs du créancier le 3 mai. Nommé par le président américain Joe Biden, cet expert en finance et en développement, né en Inde, était le seul candidat en lice pour ce poste.