Mme Yellen, membre du Trésor américain, espère toujours se rendre en Chine, mais ne propose aucun détail sur le calendrier.

Une équipe de fonctionnaires du Trésor américain devait se rendre en Chine ce mois-ci pour préparer une visite de Mme Yellen, mais c'était avant une dispute diplomatique au sujet d'un ballon chinois qui, selon Washington, espionnait les États-Unis. Les États-Unis ont abattu le ballon samedi.

Les États-Unis ont tenu des réunions d'information à Washington et à Pékin avec les diplomates étrangers de 40 nations au sujet du ballon chinois, dont l'apparition au-dessus des États-Unis la semaine dernière a provoqué l'indignation politique à Washington et a incité le secrétaire d'État Antony Blinken à annuler un voyage à Pékin que les deux pays espéraient voir réparer leurs relations effilochées. M. Blinken serait arrivé à Pékin dimanche.

Mme Yellen, s'adressant aux journalistes mercredi, a déclaré qu'il était important d'améliorer la communication avec ses homologues chinois sur les questions économiques.

"J'espère toujours pouvoir me rendre en Chine pour rencontrer mes homologues économiques. Mais je n'ai pas de détails à vous proposer sur le moment précis, et je pense vraiment que cela dépend du State (département) et du DOD (département de la défense)", a déclaré Mme Yellen, notant qu'elle avait rencontré son homologue chinois à Zurich sur le chemin de l'Afrique.

Un avion de chasse de l'armée de l'air américaine a abattu le ballon au large de la côte de la Caroline du Sud samedi, une semaine après qu'il soit entré pour la première fois dans l'espace aérien américain. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré qu'il s'agissait d'un ballon météorologique qui avait dévié de sa trajectoire et a accusé les États-Unis de réagir de manière excessive.

Lorsque Mme Yellen a rencontré le vice-Premier ministre chinois Liu He en janvier à Zurich, ils ont tous deux convenu d'améliorer la communication sur les questions macroéconomiques et financières.