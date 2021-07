Mme Yellen, membre du Trésor américain, indique que les régulateurs se réuniront lundi pour discuter des monnaies stables.

Lundi 19 juillet, le groupe de travail présidentiel sur les marchés financiers (PWG) se réunira avec l'Office of the Comptroller of the Currency et la Federal Deposit Insurance Corporation pour passer en revue les avantages et les risques des stablecoins, une forme de crypto-monnaies qui sont rattachées à des actifs plus traditionnels, notamment les monnaies fiduciaires comme le dollar.

"Réunir les régulateurs nous permettra d'évaluer les avantages potentiels des monnaies stables tout en atténuant les risques qu'elles pourraient poser aux utilisateurs, aux marchés ou au système financier", a déclaré Mme Yellen dans un communiqué. "Compte tenu de la croissance rapide des actifs numériques, il est important que les agences collaborent à la réglementation de ce secteur et à l'élaboration de toute recommandation pour de nouvelles autorités."