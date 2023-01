Mme Yellen rencontre des donateurs et le secteur privé sur la transition énergétique de l'Afrique du Sud

Mme Yellen a déclaré qu'elle rencontrerait plus tard vendredi des philanthropes et des responsables du secteur privé pour discuter de leurs plans pour soutenir le projet massif visant à éliminer progressivement l'utilisation des combustibles fossiles.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Union européenne ont soutenu le "Partenariat pour une transition énergétique juste", ou JETP, de l'Afrique du Sud fin 2021 avec un montant combiné de 8,5 milliards de dollars, mais le coût total pourrait être dix fois plus élevé.

"Le paquet financier de 8,5 milliards de dollars est un acompte substantiel", a-t-elle déclaré dans des remarques préparées pour sa réunion avec des femmes au centre de formation Top of the World, financé par les États-Unis.

"Il est important de noter qu'il est conçu pour mobiliser des fonds supplémentaires du secteur privé et des philanthropies, et je rencontrerai des représentants de ces deux groupes plus tard dans la journée", a-t-elle ajouté.

Mme Yellen n'a fourni aucun détail sur le montant des fonds supplémentaires qui pourraient être mobilisés auprès des donateurs privés et de l'industrie.

Le plan de l'Afrique du Sud prévoit le recyclage et la requalification des emplois, des paiements en espèces pour soutenir les travailleurs déplacés, le réaménagement d'anciennes mines de charbon et de centrales électriques au charbon en sites de production d'énergie propre et autres utilisations productives, ainsi que des investissements dans les routes, les chemins de fer, les ports et l'infrastructure numérique.

"L'engagement des États-Unis pour que la transition énergétique soit 'juste' est ferme. C'est pourquoi le président Biden s'est engagé auprès du président Ramaphosa à verser une subvention supplémentaire de 45 millions de dollars pour soutenir les efforts de l'Afrique du Sud", a déclaré Mme Yellen.

En raison de sa dépendance au charbon pour l'électricité, l'Afrique du Sud est le 14e plus grand émetteur de carbone au monde, trois places devant la Grande-Bretagne, une économie sept fois et demie plus grande, selon les données du Global Carbon Atlas.

Mais le projet du président Cyril Ramaphosa de faire passer l'Afrique du Sud du charbon aux énergies renouvelables a divisé le Congrès national africain (ANC) au pouvoir. Les dirigeants syndicaux alliés au parti craignent des pertes d'emplois massives dans la ceinture de charbon, qu'ils doutent que les entreprises d'énergies renouvelables soient en mesure de combler.

Le secrétaire au Trésor a eu un échange de vues "franc" avec M. Ramaphosa et le ministre de l'énergie Gwede Mantashe - un défenseur acharné du maintien en activité des mines de charbon et des centrales électriques sud-africaines - au sujet du partenariat, a déclaré jeudi à la presse l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud, Reuben Brigety.

Ils ont convenu de la nécessité d'une transition vers une économie à faible émission de carbone, mais ont soulevé des questions sur la manière d'y parvenir et sur le calendrier, a-t-il ajouté.

Mme Yellen termine une visite de trois pays en Afrique, avec des arrêts au Sénégal et en Zambie, qui vise à approfondir les liens économiques des États-Unis avec le continent et à contrer la longue domination de la Chine en matière de commerce et de prêts avec de nombreuses nations africaines.