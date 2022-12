Mme Yellen rend hommage à ses collègues pionniers alors que les États-Unis impriment les premiers billets de banque portant la signature de deux femmes.

Mme Yellen, première femme à diriger le Trésor et à présider la Réserve fédérale américaine, a déclaré que les nouveaux billets produits sur le site du Bureau of Engraving and Printing du Trésor à Fort Worth, au Texas, étaient un rappel des contributions des femmes qui ont travaillé au Trésor et dans la profession économique.

Elle sera rejointe sur le site par le chef du Trésor américain, Lynn Malerba, le premier Amérindien à occuper ce poste.

Les billets, qui seront livrés à la Réserve fédérale pour être mis en circulation l'année prochaine, sont les premiers à porter la signature d'une femme chef du Trésor et d'une Amérindienne.

"Nous avons fait des progrès en offrant une plus grande opportunité économique aux femmes au Trésor et dans la profession économique. Mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire", a déclaré Mme Yellen dans des remarques préparées pour l'événement. "J'espère qu'aujourd'hui est un rappel du chemin que nous avons parcouru en matière d'équité et d'inclusion. Et j'espère que cela nous motive à continuer à aller de l'avant."

Le Trésor a mené le premier effort majeur pour embaucher des femmes dans le gouvernement fédéral pendant la guerre civile, a déclaré Mme Yellen, citant notamment Jennie Douglas, la première femme embauchée dans cette cohorte, et Sophia Holmes, la première femme noire.

Il a fallu attendre les années 1930 pour que Joséphine Roche soit nommée première femme secrétaire adjointe au Trésor, a-t-elle ajouté, mais les femmes représentent aujourd'hui 62 % des effectifs du Trésor.

Mme Yellen a déclaré qu'elle était la seule femme de son programme de doctorat à l'université de Yale au début des années 1970, et les données universitaires montrent que les femmes ne représentent toujours que 34 % des doctorats en économie et 30 % des professeurs dans ce domaine.

Cecilia Rouse, qui est la première femme noire à diriger le Council of Economic Advisers, a déclaré à Reuters que les nouveaux billets de banque marquaient une étape importante.

"Il représente le fait que nous obtenons enfin le point de vue de parties importantes de notre économie et de notre société", a-t-elle déclaré.