Mme Yellen salue la transition énergétique de l'Afrique du Sud, mais ne parle pas de la Russie.

Mme Yellen s'est adressée aux journalistes aux côtés du ministre sud-africain des Finances, Enoch Godongwana, à Pretoria, lors de la troisième étape de sa tournée de près de deux semaines en Afrique, et quelques jours seulement après la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en Afrique du Sud.

Dans des remarques préparées, Mme Yellen a salué la "coopération et les points de vue perspicaces" de M. Godongwana lors de leurs entretiens jusqu'à présent, et a déclaré qu'elle prévoyait d'aborder plusieurs questions, notamment l'effort de restructuration de la dette souveraine de la Zambie qui est au point mort, étant donné le rôle clé de l'Afrique du Sud au sein du comité des créanciers du pays.

"Les États-Unis attachent une grande importance à leur relation avec l'Afrique du Sud", a déclaré Mme Yellen dans des remarques qui ne mentionnaient ni la Russie ni la Chine, ni les préoccupations de la Maison Blanche concernant les projets de Pretoria d'organiser des exercices militaires conjoints avec les deux pays.

Le Trésor américain n'a publié aucune déclaration concernant la réunion à huis clos de Mme Yellen mercredi avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, une réunion décrite par Pretoria comme une "visite de courtoisie".

L'Afrique du Sud est restée l'un des plus importants alliés de Moscou sur un continent divisé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Le voyage de Mme Yellen a donné le coup d'envoi d'une offensive de charme d'une année de visites de hauts dirigeants américains en Afrique visant à approfondir les liens économiques des États-Unis avec le continent et à contrer la longue domination de la Chine en matière de commerce et de prêts avec de nombreux pays africains.

Tout au long de sa visite, Mme Yellen a souligné le droit des pays à choisir leurs partenaires commerciaux, tout en vantant la plus grande transparence et la nature durable de l'engagement avec les États-Unis.

La secrétaire au Trésor, qui rencontrera le gouverneur de la banque centrale d'Afrique du Sud plus tard dans la journée de jeudi, a mis en avant le "Partenariat pour une transition énergétique juste" de l'Afrique du Sud, qui a été soutenu fin 2021 par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Union européenne. Ils ont promis un montant combiné de 8,5 milliards de dollars pour accélérer la transition de l'Afrique du Sud des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, mais la facture totale sera bien plus élevée.

"Ce partenariat représente la première étape audacieuse de l'Afrique du Sud vers l'élargissement de l'accès et de la fiabilité de l'électricité et la création d'une économie à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique", a déclaré Mme Yellen, ajoutant qu'il permettrait "d'alléger la profonde pression fiscale que le secteur de l'énergie exerce sur l'économie sud-africaine."