La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a visité samedi le site du producteur américain de lithium Albemarle dans le nord du Chili. Elle a déclaré que le renforcement des liens entre les États-Unis et le Chili profiterait aux deux pays, améliorerait la sécurité énergétique et contribuerait à la réalisation des principaux objectifs climatiques.

Mme Yellen, qui terminait sa visite au Chili après avoir rencontré le président Gabriel Boric et le ministre de l'économie Mario Marcel à Santiago vendredi, a déclaré que la demande croissante d'énergie propre pourrait générer quelque 3 000 milliards de dollars d'opportunités d'investissement au niveau mondial d'ici à 2050.

La visite de Mme Yellen au Chili s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de l'administration Biden visant à diversifier les chaînes d'approvisionnement des États-Unis et à réduire la dépendance excessive à l'égard de la Chine pour les minerais essentiels et d'autres biens, en renforçant les liens avec des alliés et partenaires clés tels que le Chili.

Washington s'intéresse de près au Chili, qui est le premier producteur mondial de cuivre et le deuxième producteur de lithium, deux composants nécessaires à la fabrication de batteries pour les véhicules électriques et d'autres technologies dans le cadre de la transition écologique.

"Nos liens avec le Chili renforcent notre sécurité énergétique, créent des opportunités économiques dans nos deux pays et nous rapprochent tous de la réalisation de nos objectifs climatiques", a déclaré Mme Yellen dans des remarques préparées pour la visite.

Elle a déclaré à la presse vendredi que les États-Unis souhaitaient développer leurs propres flux commerciaux avec le Chili, et non pas dissuader ce pays de commercer avec la Chine, son principal partenaire commercial, ajoutant : "Il ne s'agit pas d'une compétition".

Mme Yellen a déclaré que le rôle de chef de file du Chili dans la production de cuivre était essentiel, soulignant que la demande devrait doubler d'ici 2035, car le métal est nécessaire pour tout, des véhicules électriques aux turbines éoliennes en mer et aux réseaux de transmission.

Avec 30 % du marché mondial et les plus grandes réserves de lithium, le Chili est également le deuxième producteur mondial de lithium, dont la demande devrait tripler d'ici à 2030 en raison de son rôle clé dans le stockage de l'énergie, notamment pour les batteries des véhicules électriques.

L'accord de libre-échange conclu il y a 20 ans entre le Chili et les États-Unis signifie que les minéraux essentiels du Chili permettent aux véhicules de bénéficier de crédits d'impôt pour les véhicules propres dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, ce qui, selon Mme Yellen, stimulerait les industries des deux pays.

Elle a indiqué que l'investissement d'Albemarle au Chili montrait les avantages de liens plus étroits, notant que la société basée en Caroline du Nord avait deux sites au Chili qui employaient 1.000 personnes - un site de production à Salar de Atacama et une usine de conversion à La Negra.

Il y aura des changements à moyen et à long terme lorsque les États-Unis augmenteront leur production de lithium, a déclaré Mme Yellen, citant la mine de lithium Albemarle qui devrait ouvrir en Caroline du Nord d'ici 2030 et une mine et une installation de traitement distinctes dans le Nevada qui ont été inaugurées il y a un an.

Mme Yellen a salué ce qu'elle a appelé le programme climatique ambitieux du Chili, notamment son réseau vert, dont 60 % de l'électricité provient de sources sans carbone, et l'émission de la première obligation souveraine au monde liée au développement durable.

Le Chili a également pour objectif d'atteindre 100 % de ventes de véhicules électriques d'ici à 2035 et pourrait bien ouvrir la voie à l'hydrogène vert, avec plus de 40 projets d'hydrogène vert en cours.

"Tous ces éléments font du Chili exactement le type de partenaire dont nous avons besoin pour la transition vers les énergies propres", a déclaré Mme Yellen.