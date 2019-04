Mnuchin dit espérer que les négociations USA-Chine touchent à leur fin

WASHINGTON, 14 avril (Reuters) - Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré samedi que les Etats-Unis et la Chine effectuaient des progrès dans leurs négociations commerciales et a dit avoir espoir que les deux camps se rapprochaient de leur ultime cycle de discussions.

S'exprimant devant les journalistes en marge de réunions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, à Washington, Steven Mnuchin a indiqué que le représentant au Commerce, Robert Lighthizer, aurait deux entretiens téléphoniques la semaine prochaine avec le vice-Premier ministre chinois Liu He, qui mène les négociations pour Pékin.

Des représentants des deux camps ont évoqué la nécessité ou non d'organiser de nouvelles réunions en face à face pour parvenir à un accord commercial.

"Nous avons espoir de nous rapprocher de l'ultime ronde de discussions", a déclaré Mnuchin. "Nous faisons des progrès (...) Cela va bien au-delà d'un simple traité d'investissement bilatéral".

Le secrétaire américain au Trésor a précisé que l'accord, composé de sept chapitres, comporterait un "mécanisme d'application pour les deux parties" qui pourrait entraîner des sanctions pour la Chine comme pour les Etats-Unis en cas de manquement.

Washington compte respecter ses engagements, a-t-il poursuivi, "mais si ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait certaines répercussions, et idem dans l'autre sens".

Un haut responsable de la Maison blanche déclarait en début de semaine que les autorités américaines n'étaient "pas encore satisfaites" de l'avancée de certains dossiers qui bloquaient la conclusion d'un accord commercial.

Négociateurs américains et chinois ont bouclé leur dernière sessions de discussions en face à face au niveau ministériel il y a huit jours à Washington. Propriété intellectuelle, transferts forcés de technologies, piratage informatique, barrières tarifaires et non-tarifaires, agriculture, secteur des services et mécanisme d'application ont été abordés lors des discussions, selon le département américain du Commerce. (David Lawder et Pete Schroeder; Jean Terzian pour le service français)