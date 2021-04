Mobilière: la pandémie a coûté plus d'un demi-milliard l'an dernier

Zurich (awp) - Le groupe Mobilière indique mardi avoir réglé sur l'entier de 2020 pour 530 millions de prestations en lien avec la pandémie de Covid-19, contre encore 340 millions recensés mi-septembre. La dissolution d'une réserve pour catastrophes de 200 millions a néanmoins atténué l'impact sur un résultat technique du segment non-vie amoindri d'un bon cinquième à 267,8 millions. Le bénéfice net s'est érodé d'un dixième à 437,8 millions.

Au moment de l'éclatement de la crise sanitaire, Mobilière avait indiqué ne pas faire de distinction entre épidémie et pandémie et précisé que ce genre de couverture avait été souscrite par environ un client sur vingt.

En termes de croissance, l'assureur bernois a franchi en 2020 le cap des 4 milliards de francs suisses de primes encaissées, engrangeant 4,10 milliards au gré d'une progression de 3,6%. Le volume de primes s'est enrobé de 3,3% à 3,29 milliards dans le segment non-vie et de 5,2% à 802,3 millions dans l'activité vie, détaille le compte-rendu diffusé mardi.

Les fonds propres du groupe bernois ont enflé de 1,0% pour atteindre 5,62 milliards de francs suisses, alimentés par le bénéfice net ainsi que par l'augmentation des réserves de réévaluation des placements de capitaux.

Selon les calculs maison validés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), le quotient de solvabilité s'établissait début janvier à 494%, contre encore plus de 500% douze mois plus tôt.

Le rendement des fonds propre a reculé de 1,6 point de pourcentage à 7,8%.

Fidèle à sa politique de redistribution des excédents, Mobilière reversera cette année 175 millions à ses clients ménage et bâtiment sous la forme de rabais de prime de 20% pendant un an. Au vu de la situation exceptionnelle, quelque 250'000 petites et moyennes entreprises clientes bénéficieront de 45 millions supplémentaires ponctionnés sur le fonds d'excédents, sous la forme de ristourne de 10%.

