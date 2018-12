Mobilité électrique & Innovation : Total lance une gamme pionnière de fluides dédiés aux véhicules électriques et hybrides

Regulatory News:

Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) accentue son positionnement d’acteur de référence de la mobilité électrique en proposant dès aujourd’hui une gamme innovante de fluides pour véhicules électriques et hybrides. Fruits d’un important travail des équipes R&D du Groupe, ces produits ont été spécialement développés pour répondre aux besoins de refroidissement et de lubrification des différents organes de ces nouvelles motorisations et en assurer un fonctionnement dans des conditions optimales.

Deux nouvelles gammes de produits sont ainsi mises à disposition des constructeurs : Total Quartz EV Fluid, dédiée aux véhicules légers, et Total Rubia EV Fluid, pour les véhicules industriels et utilitaires ainsi que les bus électriques.

Commercialisés par Total Lubrifiants, ils viennent compléter les solutions autour de la mobilité électrique déjà proposées par Total dans des applications aussi variées et concrètes que la recharge, le stockage ou la gestion de flotte.

« A la suite d’un important travail de recherche, nous sommes fiers d’avoir développé des produits qui répondent aux besoins nouveaux de la mobilité électrique.» a déclaré Philippe Charleux, Senior Vice President Lubrifiants et Spécialités de Total. « Intégrés dès leur sortie d’usine, ces fluides haute performance accompagneront les véhicules électriques tout au long de leur cycle de vie, pour le plus grand bénéfice de nos clients : équipementiers, constructeurs comme utilisateurs finaux. Ce projet illustre notre excellence technique et nos capacités d’anticipation et d’innovation, mises ainsi au service d’une mobilité responsable et performante. »

Des développements en réponse à des exigences techniques nouvelles

Ces gammes ont été développées pour répondre pleinement aux problématiques spécifiques des moteurs et des transmissions à hautes vitesses de rotation, ainsi qu’aux besoins de maitrise des échanges thermiques dans les batteries.

Les chercheurs de Total ont ainsi axé leurs recherches et le développement de ces fluides autour de 4 caractéristiques majeures, indispensables à toute application électrique ou hybride :

des propriétés diélectriques , essentielles à une utilisation en présence de courant électrique

, essentielles à une utilisation en présence de courant électrique une compatibilité avec les nouveaux composants liés à l’électrification , permettant d’éviter la corrosion des bobines de cuivre du moteur électrique et de protéger les matériaux en polymères les recouvrant

, permettant d’éviter la corrosion des bobines de cuivre du moteur électrique et de protéger les matériaux en polymères les recouvrant une réponse aux contraintes thermiques très spécifiques aux modèles électriques : évacuation rapide des calories lors de fortes accélérations ou lors de charges rapides, management thermique des batteries …

très spécifiques aux modèles électriques : évacuation rapide des calories lors de fortes accélérations ou lors de charges rapides, management thermique des batteries … des fonctionnalités de lubrification conventionnelles de la transmission, afin de protéger les organes mécaniques, de maintenir des propriétés optimales de friction et donc de garantir l’efficacité des véhicules sur la durée.

Total et la Mobilité Electrique

Cette gamme de fluides pour véhicules électriques et hybrides, proposée aujourd’hui par Total Lubrifiants, s’inscrit dans la droite ligne de la Stratégie Climat de Total et de l’ambition du Groupe de réduire l’intensité carbone des produits énergétiques mis à disposition de ses clients.

Elle vient compléter le large éventail de solutions autour de la mobilité électrique déjà proposées par le Groupe Total et ses filiales, avec notamment :

Un maillage de bornes de recharge au sein du réseau de stations-service TOTAL avec à terme 1000 bornes HPC (Très Haute Puissance - 150 kW), installées sur 300 stations, soit tous les 150 kms en Europe de l’Ouest

(Très Haute Puissance - 150 kW), installées sur 300 stations, soit tous les 150 kms en Europe de l’Ouest Des partenariats donnant aux professionnels un accès avec la Carte TOTAL GR à plusieurs dizaines de milliers de bornes de recharge publiques à travers l’Europe

Carte TOTAL GR à travers l’Europe 10,000 points de charge dans le domaine public en France , installés au sein de collectivités publiques et d’entreprises, gérés par G2Mobility.

, installés au sein de collectivités publiques et d’entreprises, G2Mobility. Des solutions de recharge dans le domaine privé, avec les offres de mobilité verte de Direct Energie et de Total Spring en France ainsi que de Lampiris en Belgique, associées à leurs offres de fourniture d’électricité

À propos de Total Lubrifiants

Total Lubrifiants est un leader mondial de la production et distribution de lubrifiants, qui compte 41 sites de production à travers le monde et rassemble plus de 5 800 collaborateurs dans 150 pays. Total Lubrifiants offre des produits et services innovants, performants et respectueux de l’environnement, issus des travaux de son centre R&D. Total Lubrifiants est un partenaire incontournable pour les acteurs des marchés de l’automobile, de l’industrie et de la marine.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

