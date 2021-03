Model Group a vu ses recettes s'étioler de 9% en 2020

Zurich (awp) - Le fabricant d'emballages Model Group a vu son chiffre d'affaires reculer de 9% à 859 millions de francs suisses l'année dernière, et ce malgré une hausse des ventes en volumes, qui devrait d'ailleurs se poursuivre cette année.

Dans un communiqué, l'entreprise thurgovienne explique lundi la contraction de ses recettes par la chute du prix moyen des emballages en carton ondulé. A cela s'est ajouté l'effet négatif du degré d'intégration plus élevé entre le papier de fabrication propre et le carton ondulé.

La production des 14 sites du groupe sis à Weinfelden a dépassé les 1,5 milliard de mètres carrés, soit 4% de plus que l'année précédente. Alors que la production de papier pour carton ondulé a augmenté 408'400 tonnes (+4200), celle des emballages en carton compact a été ramenée à 18'600 tonnes (-2700).

Pour l'année en cours, la direction s'attend à une nouvelle augmentation des ventes, à la faveur de l'engouement pour le carton ondulé en tant que matériau d'emballage, et prévoit de porter ses investissements à 75 millions de francs suisses, contre 57 millions l'année écoulée.

Fin 2020, Model Group, qui dispose d'usines en Allemagne, en Pologne, et République tchèque et en Croatie, comptait 4225 collaborateurs, dont 831 en Suisse, répartis sur ses trois sites de Weinfelden, Aarau et Moudon.

