Bourse de Paris : Moderna, Merkel, Macron, le marché aime

Hier, les places européennes avaient déjà démarré la séance du bon pied lorsque la nouvelle est tombée à 13h30 : Moderna a obtenu des résultats prometteurs en phase I avec son vaccin contre le Covid-19, sur une toute petite cohorte de patients. La société américaine de biotechnologie, dirigée par l'ancien directeur général délégué de bioMérieux Stéphane Bancel, est la plus avancée dans la ruée vers le vaccin, qui compte plus de 100 participants plus ou moins sérieux. Le boulevard réglementaire et financier qui lui a été ouvert par les autorités américaines doit lui permettre de lancer une phase II incessamment sous peu puis une phase III dès juillet, une cadence rarement vue. De quoi faire rugir de plaisir les places financières, à l'affût du moindre signal favorable à l'accélération de la reprise économique. L'ARNm-1273 de Moderna est cette semaine la potion magique des marchés.

En parallèle, l'Allemagne et la France ont envoyé hier un message inédit pour la (re)construction européenne. On pourrait presque dire qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron ont renversé la table. Le "couple" a proposé un plan de relance inédit doté de 500 Mds€. Encore un ? Pas vraiment, car ce qui change, c'est qu'il passe par une forme de mutualisation de la dette européenne, via des emprunts réalisés par la Commission au nom de l'UE. Les fonds seraient reversés sous forme de dotations et non de prêts. Sur le papier, l'idée est séduisante et va dans le sens d'un renforcement de l'intégration européenne et d'une solidarité inédite. Dans les faits, les membres de la frange européenne orthodoxe se sont sûrement étouffés à la lecture du projet. Le bon vieux clivage Nord-Sud est toujours en vie, même si l'Allemagne, ou du moins sa chancelière, a bâti un pont entre les deux clans.

"En fin de compte, c'est l'Europe. Il n'y a donc aucune raison de se réjouir avant d'avoir passé des nuits blanches, d'avoir modifié les propositions et d'avoir trouvé des compromis", tempèrent avec raison Bert Colijn et Carsten Brzeski, d'ING Groep. Mais les deux économistes au nom difficile à prononcer s'accordent sur l'importance de l'engagement, qui va forcément peser dans le plan que la Commission doit proposer le 27 mai (Ursula von der Leyen s'est d'ores et déjà réjouie de la proposition, tout comme Christine Lagarde d'ailleurs). D'autres voix se sont déjà élevées contre cette initiative. Il y a donc du pain sur la planche pour convaincre les 27, mais le pavé a été lancé dans la mare.

Sans vouloir casser l'ambiance, je pense qu'il ne faut pas négliger ce qui se trame entre les Etats-Unis et la Chine. J'ai l'impression, l'avenir nous dira si je suis à côté de la plaque, que Washington est passé à la vitesse supérieure contre Pékin. Relocalisations (avec politique fiscale à l'appui), restrictions d'accès au marché des capitaux (le Nasdaq serait en train de bloquer l'accès aux entreprises chinoises), pressions technologiques (affaiblissement d'Huawei, interdictions d'export)… après les mots, les actes. Les États-Unis voudraient saboter le pseudo accord commercial déjà signé qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. S'il capote, Donald Trump pourra clamer sur Twitter "les Chinois nous ont envoyé le Covid-19 et maintenant ils refusent de signer mon formidable accord commercial". Et redorer son blason en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain.

Les indicateurs avancés sont hésitants ce matin : il faut digérer les gains de la veille. Une tendance à affiner d'ici le démarrage des cotations.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres britanniques de l'emploi (8h00) et l'indice ZEW de confiance des financiers allemands (11h00) animeront la matinée, avant les chiffres des permis de construire et des démarrages de chantiers américains. Jerome Powell et Steven Mnuchin sont entendus par le Congrès sur la réponse politique au Covid-19 aux Etats-Unis.

L'euro est remonté à 1,0909 USD. L'once d'or reste ferme à 1736 USD ce matin. Le pétrole recule nettement, mais sans gommer ses importants gains de la veille : le WTI se négocie 31,206 USD et le Brent 34,47 USD. Le rendement de l'obligation d'État américaine remonte à 0,7% sur 10 ans. Le Bitcoin perd environ 2% à 9549 USD.

L’actualité des sociétés

En France

Air France (Groupe Air France-KLM) va reprendre progressivement ses vols d'ici la fin du mois de juin, avec environ 15% de sa capacité (75 avions sur 224). Ubisoft attaque en justice un éditeur chinois (Ejoy) pour plagiat et Apple et Google qui distribuent le titre sous forme d'App. Solocal négocie un prêt garanti par l'Etat et n'honorera pas un coupon obligataire le 15 juin. Europlasma regroupe 2000 actions anciennes en 1 nouvelles à partir du 7 juillet. Ekinops obtient une ligne de financement complémentaire de 12 M€ sous forme de prêt garanti par l'Etat. Esker propose un nouveau membre dans son conseil de surveillance. GEEV retient Madvertise. Cellectis muscle son management. Theradiag obtient le feu vert pour commercialiser un test Covid-19 de Mikrogen. Implanet va céder sa gamme de prothèses de genou Madison. Dedalus Italia déposé une OPAS à 0,70 EUR sur Dedalus France. Genomic Vision exerce une nouvelle tranche de son plan de financement.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Visiativ (assemblée générale), Tour Eiffel (assemblée générale), Pixium Vision (assemblée générale).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Plastiques du Val-de-Loire, Invibes, Precia, Genfit.

Sur les autres marchés

ThyssenKrupp a confirmé en partie les rumeurs récentes, selon lesquelles il cherchait un partenaire pour sa branche acier et sa division construction navale militaire. Le patron du streaming de Walt Disney, Kevin Mayer, va prendre les rênes de TikTok. Uber va supprimer 3000 salariés supplémentaire. L'activité va reprendre partiellement à compter d'aujourd'hui dans les entrepôts français d'Amazon.com. Le Nasdaq a prévu de durcir sa réglementation en matière d'introduction en bourse, notamment en restreignant l'accès aux entreprises chinoises. Après avoir annoncé des résultats cliniques prometteurs pour son vaccin contre le Covid-19, Moderna lance une augmentation de capital de 1,3 Md$. Alcon émet 750 M$ d'obligations 2030 à 2,6%. Compagnie Financière Richemont place 2 Mds€ d'obligations en trois tranches. La FDA homologue le Tecentriq de Roche Holding en monothérapie de 1ère ligne dans le NSCLC. Moody's déclasse la dette de Carnival en catégorie spéculative. West Pharmaceutical remplace Helmerich & Pain dans le S&P500. Sony Corp va racheter les minoritaires de sa division financière, Sony Financial Holdings. Baidu encaisse des revenus en baisse de 7% à 22,5 MdsCNY au 1er trimestre, mais reste bénéficiaire. Salt et Sunrise s'allient dans la fibre optique.

Ça publie. Walmart, Home Depot, Netease, Imperial Brands, Sonova, Julius Bär, Homeserve, Eurazeo…

