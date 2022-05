Moderna complète la soumission à la FDA pour l'utilisation de la piqûre COVID chez les adolescents et les enfants.

La société demande l'approbation de l'utilisation de ses vaccins dans trois groupes d'âge distincts : les adolescents âgés de 12 à 17 ans, les enfants âgés de six à 11 ans et ceux âgés de six ans à six mois. Les soumissions pour les trois groupes ont été faites le 9 mai, dit-elle.

Bien que le vaccin de Moderna soit approuvé par la FDA pour une utilisation chez les adultes de 18 ans et plus, son utilisation dans d'autres groupes d'âge s'est heurtée à un barrage routier, les régulateurs américains ayant demandé davantage de données sur la sécurité.

L'Australie, le Canada et l'Union européenne ont toutefois approuvé l'utilisation du vaccin chez les jeunes de 6 à 17 ans.

En avril, la société a demandé l'autorisation américaine de son vaccin COVID pour les enfants de moins de 6 ans.

Un groupe consultatif d'experts auprès de l'organisme américain de réglementation des médicaments se réunira en juin pour examiner la demande.