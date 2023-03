Malgré le soutien du gouvernement américain, Moderna Inc. n'a pas réussi à convaincre un juge fédéral qu'elle ne devrait pas faire l'objet d'une action en justice concernant son vaccin COVID-19 et que les États-Unis auraient dû être poursuivis à sa place.

Le juge du district américain Mitchell Goldberg a décidé en temps utile que Moderna n'avait pas encore démontré que le gouvernement était la cible appropriée d'un procès intenté par Arbutus Biopharma Corp et Genevant Sciences GmbH.

Un porte-parole de Genevant a refusé de commenter la décision. Les représentants de Moderna, de la Food and Drug Administration et du ministère américain de la santé et des services sociaux n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires vendredi.

L'année dernière, Arbutus et Genevant - une coentreprise entre Arbutus et Roivant Sciences Ltd - basée à Warminster Township (Pennsylvanie), ont poursuivi Moderna, basée à Cambridge (Massachusetts), pour violation de brevet, afin d'obtenir des redevances sur les vaccins COVID de Moderna, dont le chiffre d'affaires s'élève à plusieurs milliards de dollars.

En mai dernier, Moderna a demandé au tribunal de se dessaisir de l'affaire. Elle a déclaré que les États-Unis étaient la cible appropriée des plaintes parce que la société avait fabriqué son vaccin dans le cadre de l'effort de vaccination du gouvernement à l'échelle nationale, citant une loi qui avait été utilisée pour empêcher les litiges en matière de brevets d'interférer avec l'approvisionnement en matériel de guerre pendant la Première Guerre mondiale.

M. Goldberg s'est d'abord prononcé contre Moderna en novembre. Il a déclaré que Moderna n'avait pas encore démontré que les vaccins étaient fabriqués "pour le gouvernement" et que ce dernier pouvait être un "bénéficiaire accessoire".

Le mois dernier, le ministère américain de la justice a déclaré dans une requête en justice qu'il soutenait la position de Moderna, arguant que la société ne devrait pas être responsable des prises de vue effectuées dans le cadre de son contrat avec le gouvernement dans le cadre de l'opération "Warp Speed".

M. Goldberg a jugé vendredi que la demande de Moderna était encore prématurée et a déclaré que les détails concernant la portée des accords conclus par la société avec le gouvernement n'étaient pas encore connus.

L'affaire est la suivante : Arbutus Biopharma Corp v. Moderna Inc, U.S. District Court for the District of Delaware, No. 1:22-cv-00252.