Moderna va construire une nouvelle usine de vaccins en Grande-Bretagne

Les vaccins COVID-19 de Moderna, qui utilisent la technologie de l'ARN messager (ARNm), figurent parmi ceux qui ont été déployés en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Boris Johnson a salué ce déploiement comme l'une des clés de la réouverture de l'économie anglaise après de rigoureux blocages.

Le ministère britannique de la santé a déclaré que la pandémie avait montré que la technologie ARNm était l'une des voies les plus rapides pour développer de nouveaux vaccins, et qu'elle pourrait être appliquée à d'autres domaines, tels que le cancer, la grippe, la démence et les maladies cardiaques.

"Notre investissement garantira des vaccins contre certains des virus les plus coriaces qui existent, nous plaçant à l'avant-garde de la lutte contre les menaces futures", a déclaré M. Johnson dans un communiqué.

"Nous avons tous vu ce que les vaccins peuvent faire, et le partenariat d'aujourd'hui nous rapproche un peu plus de la découverte de remèdes pour certaines des maladies les plus dévastatrices."

En décembre, la Grande-Bretagne a déclaré avoir commandé 60 millions de doses supplémentaires du vaccin Moderna COVID-19, qui seront livrées en 2022 à 2023.

Le succès de ce vaccin a conduit la société à chercher à s'étendre mondialement grâce à de nouvelles installations de fabrication. Moderna a annoncé des installations de fabrication au Kenya, au Canada et en Australie.

"Alors que nous poursuivons notre expansion internationale, nous sommes heureux d'apporter la fabrication locale d'ARNm au Royaume-Uni. Nous sommes impatients d'établir nos activités et nos capacités de R&D dans le pays", a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna.

L'objectif est que l'installation en Grande-Bretagne commence à produire des vaccins en 2025, mais si le gouvernement a accepté le partenariat stratégique en principe avec Moderna, d'autres détails sont en cours de finalisation.

Le gouvernement n'a pas indiqué l'emplacement de la nouvelle installation, ni sa capacité finale estimée, mais a déclaré que les travaux de construction pourraient commencer cette année.