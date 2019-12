Modeste recul des prix à la consommation en novembre, malgré les loyers

Zurich (awp) - L'indice des prix à la consommation calculé mensuellement par l'Office fédéral de la statistique (OFS) s'est érodé de 0,1% sur un mois comme sur un an, pour s'établir à 101,7 points. L'inflation sous-jacente, soit hors produits frais ou saisonniers, énergie et carburants, est demeurée nulle par rapport au mois d'octobre et s'établit à 0,3% par rapport à novembre 2018, détaille le rapport publié mardi.

Les prix des produits indigènes n'ont pas bougé sur un mois et affichent un renchérissement de 0,3% sur douze mois. Les tarifs des biens et services importés par contre se sont érodés de 0,5% par rapport à octobre et se sont affaissés de 1,5% sur un an.

Les statisticiens fédéraux attribuent l'érosion d'ensemble au recul des prix pour les voyages à forfait internationaux, pour l'hôtellerie et dans une moindre mesure pour les fruits et légumes ou encore le mazout. Les loyers des logements par contre, ainsi que les meubles de chambre à coucher ont pris l'ascenseur.

