Les législateurs nouvellement élus de l'Alliance démocratique nationale (NDA) du Premier ministre Narendra Modi sont arrivés à New Delhi vendredi pour leur première réunion au cours de laquelle il sera formellement élu à la tête de l'alliance, avant de présenter sa demande de formation d'un nouveau gouvernement de coalition.

Bien que M. Modi devienne Premier ministre pour un troisième mandat consécutif (un record), c'est la première fois que son parti nationaliste hindou, le Bhartiya Janata Party (BJP), a besoin du soutien des partis régionaux pour former le gouvernement.

Le BJP, qui a bénéficié d'une belle majorité lors des deux mandats précédents, n'a obtenu que 240 sièges, loin des 272 nécessaires pour former un gouvernement à part entière.

Le NDA a remporté 293 sièges sur les 543 que compte la chambre basse du Parlement et l'alliance INDIA, menée par le parti centriste du Congrès de Rahul Gandhi, a obtenu plus de 230 sièges, soit plus que prévu.

Les médias indiens ont rapporté que les alliés de Modi, principalement le Telugu Desam Party (TDP) et le Janata Dal (United), convoitent le poste de président de la chambre basse, tandis que le BJP devrait conserver quatre ministères clés : les affaires étrangères, la défense, l'intérieur et les finances.

Les négociations de coalition sont un retour à une époque antérieure à 2014 - lorsque Modi est arrivé au pouvoir avec une majorité absolue du BJP - où les partenaires de l'alliance marchandaient pour obtenir des postes et des avantages.

Après avoir rencontré les législateurs du parti tôt dans la journée de vendredi, M. Modi participera à une réunion du NDA au cours de laquelle il sera officiellement élu à la tête du parti.

Il est prévu qu'il rencontre le président Droupadi Murmu plus tard dans la journée de vendredi afin de faire valoir ses prétentions à former un gouvernement, a déclaré un dirigeant du NDA à Reuters.

La cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement, avec Modi comme premier ministre, devrait avoir lieu dimanche.

Rahul Gandhi a demandé une enquête sur les mouvements brusques des marchés boursiers vers la fin des élections, alléguant jeudi que Modi avait donné des conseils d'investissement trompeurs.