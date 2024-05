968 millions d'électeurs inscrits, 1 million de bureaux de vote et 44 jours de suffrage, la plus grande élection du monde se déroule actuellement en Inde, et devrait, en toute vraisemblance, voir Narendra Modi, premier ministre depuis 2014, réélu à son poste pour 5 ans. La popularité de l'homme fort du parti BJP ne se dément pas, même si ses détracteurs entrevoient déjà la fin de son règne.

Aux dernières élections de 2019, il a obtenu 303 sièges sur 543 à la chambre basse du parlement. Cette année, il en vise 400, faisant fi de l'alliance d'une grande partie des partis d'opposition sous la bannière INDIA. Il faut dire que certains opposants ont été emprisonnés avant la période électorale, et que d'autres ont vu leurs comptes de campagne gelés par les institutions.

En dépit de cette répression, de la flambée des prix des denrées alimentaires, d'un chômage croissant, d'une insécurité constante, d'une industrie et d'une agriculture chancelantes, et des discriminations au profit de la religion hindouiste, largement majoritaire dans ce pays laïque, le culte Modi semble intact, avec plus de 80% de popularité estimée.

Issu de l'Etat du Gujarat, le candidat de 73 ans a bâti au fil des années un personnage de vedette : grand orateur, fervent religieux, capitaliste, ayant rendu à l'Inde une stature internationale, en plus de l'avoir dotée d'une croissance économique insolente et de vastes programmes d'aide sociale. Et tant pis si les inégalités atteignent tout de même un niveau record depuis les années 1950. La mécanique est huilée, l'image est soignée, la communication strictement encadrée, le produit très bien vendu.

Les voix critiques avancent qu'il a réprimé de manière très autoritaire le parlement, les tribunaux, la presse et la société civile, instrumentalisé les institutions, négligé les valeurs multiculturelles du pays, et aimeraient voir, dans une participation déjà plus faible qu'aux élections de 2019, un signe de recul.

Ses défenseurs le voient incorruptible, puissant, moderne, proche du peuple comme des castes supérieures. Le "roi des cœurs hindous" dit ne faire qu'un avec la nation. C'est probablement ce qui arrivera s'il est réélu le 4 juin. En cas de victoire, l'absorption d'autres partis d'opposition n'est pas exclue. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un ?

