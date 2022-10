Moelis engage d'anciens banquiers de Morgan Stanley pour les transactions dans le secteur des soins de santé

Kurkciyan et Crandall prendront leurs nouvelles fonctions fin novembre et seront basés à New York, selon un mémo vu par Reuters mardi. Kurkciyan et Crandall étaient tous deux directeurs généraux de l'unité de banque d'investissement dans le secteur de la santé chez Morgan Stanley.

"Arek et Dennis apportent de solides relations avec les grandes entreprises et les investisseurs en private equity qui sont au cœur de la stratégie de notre cabinet", a déclaré Jeff Raich, co-président de Moelis.

Dans leurs rôles précédents chez Morgan Stanley, les deux banquiers ont travaillé sur des transactions importantes impliquant de grandes entreprises de santé et des sponsors financiers.

Ils ont tous deux travaillé conjointement sur des transactions telles que la vente de la société de biotechnologie Aldevron au fabricant d'équipements médicaux Danaher Corp pour 9,6 milliards de dollars et l'acquisition de Brammer Bio par le fabricant d'instruments scientifiques Thermo Fisher pour environ 1,7 milliard de dollars.

Au cours des derniers mois, Moelis a tenté de renforcer son unité de fusions et acquisitions dans le domaine de la santé. Elle a récemment engagé un autre banquier senior, Igor Sokolovsky, pour l'aider à conclure des transactions dans tous les secteurs, avec un accent particulier sur les soins de santé.