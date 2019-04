Mohammed Shtayyeh investi au poste de Premier ministre palestinien

RAMALLAH, GAZA, 13 avril (Reuters) - Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a investi samedi un nouveau gouvernement dirigé par l'économiste Mohammed Shtayyeh, membre, comme lui, du Fatah.

Mohammed Shtayyeh remplace Rami Al Hamdallah et il prendra en charge les fonctions de ministre de l'Intérieur et des Affaires religieuse.

La désignation d'un membre du Fatah a été condamnée par le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza et qui déplore une atteinte à la réconciliation nationale.

"Il s'agit d'un gouvernement séparatiste qui n'a aucune légitimité nationale et qui amplifie le risque d'une rupture entre la Cisjordanie et Gaza", a dit le Hamas dans un communiqué. (Ali Sawafta et Nidal al-Mughrabi, Nicolas Delame pour le service français)