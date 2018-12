Moins d'actions, plus de taux courts, conseille Gaspal Gestion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’année 2018 aura été marquée par une baisse de la plupart des grandes classes d’actifs, aussi bien sur les marchés actions que sur les marchés de taux. À l’approche de l’année 2019, la prudence s’impose dans un contexte très volatil. Dans ce contexte indique Gaspal Gestion, des choix importants s'imposent dans ses stratégies de gestion et ses choix d'allocation.Au sein du fonds flexible Gaspal Patrimoine, le gérant a ramené son exposition actions de 56% fin 2017 à 38% fin novembre 2018, en se concentrant désormais presque exclusivement sur le marché des actions européennes.L'allocation sur le segment obligataire a dans le même temps progressé de 40% à 44%, intégrant une part d'obligations indexées sur l'inflation, et une part d'obligations convertibles, intéressantes dans le contexte actuel grâce au " plancher obligataire " qu'elles offrent en cas de dégradation de la conjoncture. Au global la sensibilité aux mouvements de taux d'intérêts reste faible.Gaspal Gestion a renforcé son exposition aux sicav monétaires en dollar, faisant évoluer celle-ci de 1,5% à 11% en moins d'un an, de manière à profiter du rendement annuel de 2,5%.L'exposition au dollar devrait également être un facteur de performance : il joue son rôle de valeur refuge en cas de conjoncture difficile et bénéficie du différentiel de taux USA/Europe.Enfin, la poche de liquidités du gérant a été augmentée de 2,5% à 7% de manière à réduire son exposition globale aux marchés, tout en disposant de capacités supplémentaires pour profiter des opportunités de marché qui se présenteront dans les semaines et mois à venir.