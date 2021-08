Moins de 1.000 ressortissants US toujours en Afghanistan - Blinken

WASHINGTON, 25 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont évacué d'Afghanistan au moins 4.500 ressortissants américains et leurs familles depuis la mi-août, a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, ajoutant que Washington échangeait intensément avec environ 1.000 contacts toujours présents dans le pays.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie américaine a indiqué qu'il n'y avait aucune date butoir pour venir en aide à ceux désireux de quitter l'Afghanistan, qu'il s'agisse de ressortissants américains ou d'autres pays, et que les démarches se poursuivraient "aussi longtemps que nécessaire".

Citant un rapport des services américains, Antony Blinken a déclaré qu'environ 6.000 citoyens américains se trouvaient en Afghanistan et souhaitaient quitter le pays lorsque l'armée américaine a débuté ses opérations d'évacuation. Ce nombre est descendu désormais à environ un millier.

"Pour les quelque 1.000 contacts dont nous disposons, qui peuvent être des Américains cherchant à quitter l'Afghanistan, nous les joignons plusieurs fois par jour, via de multiples moyens de communication", a fait savoir le secrétaire d'Etat.

"Dans cette liste d'environ 1.000 contacts, nous pensons que le nombre d'Américains cherchant à obtenir de l'aide pour quitter le pays est plus faible, nettement plus faible", a-t-il ajouté, tout en prévenant que les nombres mentionnés pouvaient évoluer à toute heure. (Reportage Simon Lewis, Humeyra Pamuk et Daphne Psaladekis; version française Jean Terzian)