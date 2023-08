Zurich (awp) - Le nombre d'actifs occupés a progressé de 2,9% sur un an au deuxième trimestre pour atteindre 5,3 millions de personnes, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le taux de chômage au sens du Bureau international du Travail (BIT) a de son côté reculé à 3,7%, après 4,1% un an plus tôt, selon l'enquête trimestrielle sur la population active .

La Suisse comptait au deuxième trimestre 186'000 personne au chômage au sens du BIT, soit 15'000 de moins qu'il y a un an. Le taux de chômage en Suisse est inférieure à la moyenne des pays de l'Union européenne, qui a diminué sur la même période à 5,9%, après 6,1%.

Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans a également reculé, passant de 6,9% à 6,4%. Il a également reculé au sein de l'UE (de 14,2% à 14,0%) sur la même période. Le nombre de chômeurs de longue durée (plus d'un an) s'est de son côté établi à 71'000, soit une part de 38,3% sur l'ensemble.

La progression du nombre d'actifs occupés a été plus forte pour les femmes (+3,2%) que pour les hommes (+2,6%). Elle a également été plus forte pour les personnes de nationalité étrangère (+4,8%) que pour les Suisses (+1,9%).

Parmi les actifs occupés étrangers, la progression a été de 9,8% chez les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L, depuis moins de 12 mois en Suisse), de 8,4% chez les titulaires d'une autorisation de séjour (permis B ou L, en Suisse depuis 12 mois ou plus), de 5,8% chez les frontaliers (permis G) et de 1,5% chez les titulaires d'une autorisation d'établissement (livret C), détaille l'OFS.

En termes d'équivalents plein temps (EPT), la hausse du nombre d'actifs occupés au deuxième trimestre a été de 2,6% sur un an.

ol/al