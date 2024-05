Selon une étude de la London School of Economics and Political Science (LSE), les femmes représentent une proportion plus faible des hauts revenus dans les services financiers et professionnels britanniques qu'avant la pandémie de grippe A (COVID-19).

Les femmes représentaient 19,4 % des 1 % de personnes les mieux rémunérées dans le secteur en moyenne entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2023, contre 19,7 % au cours des trois années précédant le premier trimestre 2020, selon l'étude.

"Le manque de progression des femmes vers les postes les plus élevés dans les services financiers et professionnels est un facteur important qui contribue à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes", a déclaré Grace Lordan, professeure associée à la LSE.

"Nous reculons, mais cela ne me surprend pas. Pour que des progrès soient accomplis, il faut que l'on reconnaisse que la diversité est bénéfique pour les entreprises".

Certaines des plus grandes sociétés financières britanniques paient les femmes 28,8 % de moins en moyenne que leurs homologues masculins, selon les données salariales de 21 sociétés examinées par Reuters le mois dernier.

Cependant, la recherche de la LSE, basée sur l'enquête trimestrielle du gouvernement sur les forces de travail, a montré que les femmes représentaient 28,3 % des 10 % de salariés les mieux payés entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2023, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à la période de trois ans précédant le premier trimestre 2020.