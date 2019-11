Mois de l'économie sociale et solidaire : l'Apec se mobilise

Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire (ESS), l'Apec organise une quarantaine d'événements dans toute la France et publie une étude sur les besoins en compétences cadres dans l'ESS.

Depuis la mi-octobre et jusqu'à début décembre, l'Apec organise, avec ses partenaires, des événements sur l'ensemble du territoire, destinés aux employeurs de l'ESS ainsi qu'aux cadres et jeunes diplômé·e·s sur les opportunités d'emploi et la création d'entreprise dans ce secteur.



L'Apec publie, par ailleurs, en partenariat avec le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CNCRESS), une étude sur les besoins en compétences cadres dans l'ESS, le volume d'offres d'emploi et leur répartition sur le territoire, les métiers recherchés et les conditions d'emploi.