Mois de la nutrition : Assurer une saine alimentation à l'école pour offrir une chance égale de réussir

MONTRÉAL, 03 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion du mois de la nutrition, la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), le Collectif québécois pour une saine alimentation scolaire, l’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS), La Cantine pour tous, Équiterre et La Tablée des Chefs s’unissent pour réitérer l’importance d’une offre alimentaire saine à l’école. Pour offrir une chance égale de réussir à tous les élèves québécois, ils recommandent au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, d’enchâsser la Politique-cadre Pour un virage santé à l’école dans la Loi sur l’instruction publique.



La saine alimentation : alliée indispensable à la santé, au bien-être et à la réussite éducative

L’alimentation joue un rôle crucial au niveau de la santé physique et du développement des enfants. Au quotidien, elle a un impact sur la capacité d’attention et de concentration à l’école.

« Le développement des préférences alimentaires débute dès le jeune âge. Il est important d’agir tôt pour que les enfants acquièrent de saines habitudes alimentaires », souligne Danie Martin, coordonnatrice du Collectif québécois pour une saine alimentation scolaire.

En 2007, le Québec s’est doté de la Politique-cadre Pour un virage santé à l’école offrant aux écoles des lignes directrices pour favoriser les saines habitudes de vie.

« Le portrait de la situation, que nous avons réalisé en 2017, nous a permis de constater plusieurs défis dans l’application de la politique et de grandes inégalités entre les écoles », indique Corinne Voyer, directrice de la Coalition Poids.

Une alimentation de faible qualité est associée au développement de problèmes de poids et de maladies chroniques. Au Québec, de plus en plus d’enfants et d’adolescents sont obèses et développent des maladies cardiovasculaires et métaboliques, une situation autrefois uniquement observée chez les adultes. « La présence prématurée de maladies nuit aux chances égales de réussir et altère grandement la santé physique et mentale des jeunes », ajoute madame Voyer.

« Les lignes directrices de la Politique-cadre orientent les intervenants scolaires autant dans les aliments offerts aux élèves que dans le contexte où ils sont offerts et dans les messages qui sont transmis aux élèves. On sait que des contextes de repas conviviaux et éducatifs auront un impact sur le développement des apprentissages des élèves », précise Diane Miron, directrice générale de l’AQGS.

Le milieu scolaire représente un levier d’action à privilégier pour rejoindre l’ensemble des enfants, incluant les plus vulnérables. Mettre en place des mesures permettant d’assurer à tous les enfants l’accès à une saine alimentation est fondamental.

« La COVID-19 a exacerbé la précarité alimentaire de certains groupes déjà vulnérables. Les initiatives d’alimentation scolaire méritent d’être mieux soutenues par le gouvernement », réclame Thibault Liné, directeur général de La Cantine pour tous.

Alors que près du tiers, voire la moitié, des calories sont consommées à l’école, miser sur une offre alimentaire saine permet aux enfants de mieux se nourrir et contribue à leur inculquer des habitudes alimentaires qui ont le potentiel de perdurer.

« Les enfants gagnent à être sensibilisés davantage et dès le plus jeune âge aux saines habitudes alimentaires. Rapidement, ils deviennent des mangeurs aguerris; ils apprennent à reconnaître la provenance des aliments, leur valeur nutritive, leur empreinte écologique et à cuisiner tout en réduisant le gaspillage alimentaire », explique Murielle Vrins, gestionnaire de programmes en alimentation chez Équiterre.

« Tous les enfants devraient être éveillés à la littératie alimentaire afin de développer leur autonomie et de pouvoir devenir des citoyens engagés et responsables », ajoute Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs.

Enchâsser la Politique-cadre Pour un virage santé à l’école dans la Loi sur l’instruction publique

Les défis rencontrés par les écoles sont des obstacles importants à la saine alimentation et contribuent à exacerber les inégalités sociales et de santé. Il importe d’en faire une priorité gouvernementale ! Les écoles ont besoin d’être soutenues dans l’atteinte des orientations proposées par la Politique-cadre. L’allocation de ressources monétaires et humaines supplémentaires est incontournable. Les organismes s’entendent que pour assurer un environnement alimentaire scolaire favorisant équitablement la santé, la Politique-cadre Pour un virage santé à l’école doit être enchâssée dans la Loi sur l’instruction publique.

Pour en savoir plus, consultez Pour une offre alimentaire saine.

À propos de l’Association québécoise de la garde scolaire

L’Association québécoise de la garde scolaire travaille à faire reconnaître le service de garde en milieu scolaire comme un des acteurs clés de la réussite éducative de l’élève.

À propos de la Cantine pour tous

La Cantine pour tous est un OBNL qui vise à favoriser l’accès à la sécurité alimentaire pour tous, en particulier pour les enfants et les aînés. Premier réseau québécois à regrouper des organismes communautaires, des entreprises d’insertion et organisations collectives produisant des repas sains et abordables, La Cantine pour tous mise avant tout sur l’union et la coordination des forces positives pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire au Québec. Pour plus de détails, www.lacantinepourtous.org.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et parrainée par l'Association pour la santé publique du Québec, la Coalition québécoise sur la problématique du poids est appuyée par plus de 700 partenaires issus de la santé, de la recherche, de l’environnement, de la nutrition, de l’activité physique, ainsi que des milieux municipal et scolaire. Son mandat est de revendiquer des modifications législatives, réglementaires et des politiques publiques, afin de favoriser la mise en place d’environnements facilitant les saines habitudes de vie, qui contribuent à prévenir l’obésité et les maladies chroniques. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca .

À propos du Collectif québécois pour une saine alimentation scolaire

Le Collectif québécois est une branche provinciale de la Coalition pour une saine alimentation scolaire qui travaille au niveau national. Les organisations membres du Collectif québécois rassemblent des acteurs de diverses régions et secteurs à travers la province pour dialoguer, partager les ressources et collaborer sur des projets de plaidoyer collectif, la recherche et des projets pilotes en vue d’obtenir un programme universel de saine alimentation scolaire au Québec et au Canada.

À propos d’Équiterre

Équiterre propose des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une société où les citoyens, les organisations et les gouvernements font des choix écologiques qui sont également sains et équitables. Plus spécifiquement en alimentation, Équiterre souhaite accélérer la transition des organisations et institutions vers des pratiques exemplaires en matière d'alimentation durable (saine, locale, biologique et écoresponsable). Pour plus de détails, www.equiterre.org .

À propos de La Tablée des Chefs

La mission de la Table des chefs tient en deux mots : nourrir et éduquer.

Depuis 2002, La Tablée des Chefs a mis sur pied différents programmes visant tour à tour à nourrir les gens en situation d'insécurité alimentaire et à développer l'éducation alimentaire des jeunes. Brigades culinaires, camps d'été, vaste programme de récupération alimentaire... l'ensemble des programmes de La Tablée des Chefs a permis de distribuer plus de 7 000 000 de portions cuisinées et d'éduquer plus de 35 000 jeunes en développant leur autonomie alimentaire. De quoi faire une différence sur le terrain et préparer l'avenir !

